Ganso vira assunto durante Fluminense x Bangu: 'Mais uma vez'

O Fluminense venceu o Bangu por 3 a 1, na noite desta segunda-feira (16), em jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Após a partida, o meia Paulo Henrique Ganso virou assunto entre os torcedores nas redes sociais.

Com gols de Savarino, Canobbio e Ganso, o Tricolor conseguiu o resultado no Maracanã e encara o Vasco na próxima fase. Ricardo Sena descontou para os visitantes. Mais de 20 mil pessoas assistiram a vitória do Fluminense contra o Bangu.

O gol de Paulo Henrique Ganso agitou torcedores do Tricolor Carioca nas redes sociais. Muitos se declararam ao camisa 10, mas teve quem criticou a atuação do meia. Veja os comentários abaixo:

Ganso comemora gol de pênalti para o Fluminense contra o Bangu (Foto: Alexandre Durão / Zimel Press)

Veja comentários sobre Paulo Henrique Ganso

Como foi o jogo entre Fluminense e Bangu

O Fluminense controlou o Bangu completamente no primeiro tempo no Maracanã, com amplo domínio territorial e volume ofensivo desde os minutos iniciais. Foram 13 finalizações contra apenas duas do Bangu, traduzindo em números a superioridade tricolor. A equipe de Zubeldía encontrou dificuldades apenas no início, diante de uma marcação mais fechada do adversário, mas passou a acelerar o ritmo após a parada técnica, quando o treinador inverteu os lados de Savarino e Canobbio, buscando mais profundidade e infiltrações pelos corredores.

A mudança surtiu efeito imediato. Aos 35 minutos, Savarino abriu o placar ao receber cruzamento de Guga, dominar na área e finalizar com categoria para marcar seu primeiro gol com a camisa do Fluminense. Quatro minutos depois, Canobbio ampliou com um chute de fora da área, após sobra em escanteio. Antes do intervalo, Bernal ainda acertou o travessão em um forte arremate de média distância. O Bangu, que até tentou resistir nos primeiros minutos, pouco ameaçou e foi para o vestiário sem conseguir reagir à pressão tricolor.

O Fluminense voltou do intervalo contra o Bangu mantendo a postura ofensiva e seguiu pressionando o Bangu no campo de ataque. Logo nos primeiros minutos, criou boas chances com Savarino e John Kennedy, e quase ampliou em cabeçada de Serna no travessão. A insistência foi premiada aos 32, quando Santi Moreno tabelou com Serna e sofreu pênalti do goleiro Bruno. Na cobrança, Ganso bateu de perna esquerda, a bola ainda tocou na trave antes de entrar, fazendo 3 a 0 no Maracanã. Mesmo com a vantagem, o Tricolor continuou criando, obrigando Bruno a fazer boas defesas em finalizações de Soteldo e Serna.

O Bangu conseguiu descontar contra o Fluminense aos 37 minutos, após erro de Freytes na saída de bola. Ricardo Sena aproveitou a falha, finalizou no canto e diminuiu para 3 a 1.