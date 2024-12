Retrospectiva 2024: Relembre o ano de Renato Gaúcho

Renato Gaúcho não teve a melhor das temporadas no comando do Grêmio em 2024. Apesar de iniciar o ano com o heptacampeonato gaúcho, o técnico viu seu time correr o risco de rebaixamento. Com isso, o comandante terminou sua quarta passagem pelo Tricolor em dezembro.

continua após a publicidade

➡️Retrospectiva 2024: relembre como foi o ano do Grêmio

Heptacampeonato e mais um título na estante

O início de 2024 para Renato foi marcado por feitos históricos. A conquista do heptacampeonato marcou, não apenas um fato que não acontecia desde 1968, como também o 10º título conquistado no Tricolor. Com isso, Renato se tornou um dos maios vitoriosos técnicos da história do Grêmio, ao lado de Oswaldo Rolla, o Foguinho.

Renato leva o Grêmio ao heptacampeonato gaúcho em 2024 (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Renato chega aos 500 jogos no Grêmio

Em abril, Renato atingiu uma marca histórica pelo Grêmio: 500 jogos no comando da equipe. Os números foram acumulando ao longo dos anos e, em 2024, na sua quarta passagem, o técnico atingiu o feito. Todavia, não do jeito que imaginava, visto que perdeu para o Huachipato na ocasião.

continua após a publicidade

Renato briga com a imprensa

O Grêmio sofreu duas eliminações no mesmo mês: para o Corinthians, na Copa do Brasil, e para o Fluminense, na Libertadores. Jogando longe de casa devido às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, a relação de Renato com a imprensa começou a ficar desgastada.

Ao longo do ano, em especial para mais no final da temporada, Renato trocou farpas com alguns profissionais da imprensa. As coletivas do treinador sempre vinham com críticas ou deboches.

continua após a publicidade

Briga contra o rebaixamento

Devido às enchentes, o Grêmio foi obrigado a jogar longe da sua torcida por cerca de 175 dias. O Tricolor virou um time itinerante e não conseguiu fixar um local para jogar. Neste período, atuou no Kleber Andrade, no Espírito Santo, na Arena Condá, em Santa Catarina, e no Couto Pereira, em Curitiba.

Com as dificuldades estabelecidas por estar longe de casa, o Grêmio fez uma temporada abaixo do esperado. A briga, que era para ser pelo título, passou a ser contra o rebaixamento. O time comandado por Renato Gaúcho escapou na antepenúltima rodada ao vencer o São Paulo, por 2 a 1, na Arena. Mas o resultado foi longe do esperado.

Renato se despede do Grêmio

A temporada do Grêmio se encerrou em 8 de dezembro com a indefinição se Renato permaneceria - ou não, como técnico para a próxima temporada. Um dia depois, o treinador se reuniu com o presidente Alberto Guerra e ambos optaram pelo desligamento do profissional. Com isso, Renato encerrou a sua quarta passagem pelo Grêmio.

Antes de viajar para o Rio de Janeiro, Renato se despediu da torcida gremista. Diversos torcedores estiveram presentes no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, para ver o técnico pela última vez.

Vasco e Santos procuram, mas conversas não avançam

Após deixar o Grêmio, Renato Gaúcho foi procurado por clubes da Série A para assumir como técnico em 2025. Santos e Vasco chegaram a abrir conversas com o comandante, mas as negociações não avançaram - os projetos não animaram Renato. Com isso, os paulistas anunciaram Pedro Caixinha, enquanto os cariocas terão Fabio Carille para 2025.

Futevôlei e Rio de Janeiro

Fred e Renato Gaúcho com amigos na praia do Rio de Janeiro (Foto: Reprodução/Instagram)

A temporada de Renato Gaúcho termina sem clube, mas de um jeito que o treinador não reclama: com futevôlei no Rio de Janeiro. Não foram poucas as oportunidades que o técnico foi flagrado jogando uma bola com seus amigos nas areias de Ipanema, na zona sul da capital carioca.