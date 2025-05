Filha de Maradona sobe o tom ao falar de internação de pai

O julgamento da morte de Maradona ganhou mais um episódio nesta semana. Em depoimento, Gianinna Maradona, filha do ex-jogador, realizou críticas severas a internação do pai nos momentos finais de vida. Durante as sete horas em que depôs no Tribunal de San Isidro, nos arredores de Buenos Aires, ela afirmou que houve negligência médica no tratamento do antigo camisa 10.

A família do ex-jogador move um processo contra os enfermeiros e médicos que cuidaram de Maradona. Apesar da acusação, Gianinna não conseguiu comprovar ou explicar a suposta motivação dos acusados para determinado tratamento, que ela classificou como uma "encenação".

- Foi uma encenação, uma peça de teatro que eles montaram para continuar com o que eles estavam buscando tão desesperadamente, que era manter meu pai em um lugar escuro, feio e solitário - disse a filha do ídolo argentino.

Morte de Maradona e julgamento

Nos últimos dias de vida, Maradona esteve internado em uma casa adaptada para a recuperação de uma neurocirurgia. O ídolo argentino havia retirado um coágulo do cérebro. Contudo, a internação não teve o resultado esperado e o antigo camisa 10 faleceu no dia 25 de novembro de 2020, aos 60 anos, vítima de edema pulmonar agudo e insuficiência cardíaca.

Pouco mais de quatro anos depois do óbito, acontece o julgamento. A família do ex-jogador responsabiliza a equipe médica pela morte. Estão sendo julgados Leopoldo Luque, neurocirurgião; Agustina Cosachov, psiquiatra; Carlos Diaz, psicólogo; Nancy Forlini, coordenador médica; Mariano Perroni, coordenador de enfermagem; Pedro Pablo Di Spagna, médico; e Ricardo Almiro, enfermeiro.

Até o momento, o processo tem sido marcado por declarações polêmicas e repletas de acusações. Audios vazados durante a internação comprometem a lisura da equipe médica, mas nenhuma sentença ainda foi aplicada.

O julgamento promete se arrastar por mais longos meses. Estão previstas sessões às terças e quintas, até julho. Ao todo, serão ouvidas mais de 120 testemunhas. Se condenados,os réus podem pegar entre oito e 25 anos de prisão.