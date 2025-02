Fifa presenteia emissora brasileira por aniversário de 100 anos

A Fifa presenteou a emissora Globo pelos 100º aniversário na última terça-feira (4). A entidade maior do futebol reconheceu o trabalho do canal na cobertura do esporte e enviou uma bola customizada, que faz menção a data festiva, em homenagem ao veículo.

O artefato foi entregue ao departamento de esportes do canal em uma reunião recente, que envolveu executivos da entidade e da Globo. De acordo com a apuração do portal "F5", da Folha de São Paulo, além da entrega da homenagem, o encontro também foi marcado por negociações de direitos de transmissões.

Parceria da emissora com a entidade

A Fifa e a Globo apresentam uma relação de longa dada. Ambas realizam um trabalho coletivo desde 1970, com a transmissão da Copa do Mundo daquele ano. Atualmente, a emissora possui os direitos de transmissões de todos os eventos relacionados a seleções. O vínculo vai até 2026.

Com o atual contrato, a emissora terá a responsabilidade e o direito de transmitir a Copa do Mundo de 2026. A edição será sediada nos Estados Unidos, México e Canadá, entre os meses de junho e julho.

Apesar disso, a Globo ainda busca adquirir o direito de transmissão de outro torneio organizado pela Fifa. Trata-se do novo Mundial de Clubes. A competição está marcada para acontecer em junho deste ano, e contará com a presença de 32 times, sendo quatro brasileiros: Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras.

