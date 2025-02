No SBT, Tiago Leifert cita Batman para revelar real motivo de saída da Globo

Novo contratado do SBT, Tiago Leifert foi o convidado do programa "The Noite", do apresentador Danilo Gentili, na última segunda (3). Durante o papo, o narrador relembrou a saída da Globo, quando pediu demissão da emissora, em 2021. O locutor citou o longo período na emissora carioca e a doença da filha.

- Tem uma frase do filme "Batman: O Cavaleiro das Trevas" que diz que ou você morre herói ou vive o suficiente para se tornar vilão. Eu adoro essa frase. Acho que ela é muito verdadeira em muitas situações da vida. Quem está exposto tem altos e baixos, momentos de herói e vilão. Cheguei em um momento em que achei que já tinha feito de tudo, estava super bem e feliz. Aí falei: ‘Pô, talvez este seja o momento de fazer outras coisas’. Fiquei muito tempo lá e queria ser o dono do meu tempo, ficar mais com a minha filha. Ela ainda não tinha sido diagnosticada (com retinoblastoma), isso aconteceu alguns dias depois - começou Tiago Leifert.

- Eu já tinha decidido e anunciado. O motivo era poder ficar mais tempo com ela, mas o fato de ter desaparecido do ar aconteceu de forma inesperada. Iria gravar o The Voice e, na véspera, minha filha foi diagnosticada. Tive que interromper tudo de repente. A demora para voltar a trabalhar em projetos grandes, como este agora no SBT, também aconteceu porque ainda não era o momento. Ela está em tratamento, está bem, mas é uma doença muito traiçoeira, então estamos sempre atentos. Mas agora ela já está em uma fase melhor, e eu posso voltar a trabalhar - completou o narrador.

Tiago Leifert após saída da Globo

Após sair da Globo, Tiago Leifert fez algumas participações em jogos no canal do Paulistão no YouTube e em partidas da Copa do Brasil na Amazon Prime Video. Na Copa do Mundo de 2022, voltou à emissora carioca pontualmente para narrar jogos do torneio no "Globoplay". Atualmente, o apresentador tem um canal no YouTube.

Agora, o jornalista chega ao SBT para substituir o narrador Cléber Machado, que deixou o canal no fim do ano passado. Tiago será a nova principal voz das transmissões da Champions League e Sul-Americana da emissora paulista.

