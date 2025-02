Memphis Depay é condenado a quatro meses de prisão, diz jornal

O Tribunal Penal de Mônaco condenou o atacante Memphis Depay, do Corinthians, a quatro meses de prisão por dirigir embriagado, mas o jogador não precisará cumprir o cárcere, a menos que viole regras da sentença, segundo o jornal espanhol "Marca".

continua após a publicidade

▶️ Dérbi no Allianz: veja retrospecto e títulos de Palmeiras e Corinthians

▶️ Analista de clube paulista se desculpa após cantar com torcida do Corinthians

O holandês é acusado de dirigir alcoolizado um Rolls-Royce pelas ruas do Principado de forma "arriscada". De acordo com o jornal, Depay teria testado positivo para "1,01 mg por litro de ar exalado", após visitar duas casas noturnas. Ou seja, mais de 2g de álcool por litro de sangue. A verificação foi realizada por volta das 5h30 da manhã.

Depay terá que pagar multa

O jogador admitiu as acusações e, agora, tem o prazo de duas semanas para recorrer à sentença. Além dos quatro meses de "prisão suspensa", ele também terá que arcar com uma multa de 9 mil euros, cerca de R$ 54 mil, na cotação atual. O atleta do Timão também está proibido de dirigir em Mônaco por dois anos.

continua após a publicidade

Principal jogador do Corinthians, Memphis Depay chegou ao futebol brasileiro na última temporada, sendo peça fundamental para a campanha de recuperação da equipe de Ramón Díaz até a vaga para a Copa Libertadores.

Apesar da sentença, o atacante segue à disposição do clube brasileiro para 2025, e está disponível para enfrentar o Palmeiras, em clássico válido pela sétima rodada do Paulistão, nesta quinta-feira (6), a partir das 20h (de Brasília). Será seu segundo dérbi com a camisa alvinegra, e primeira vez atuando no Allianz Parque.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians