Jornalista da Globo diz o que faltou para o Palmeiras contra o Mirassol

No retorno para casa após a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, o Palmeiras não conquistou um bom resultado ao empatar com o Mirassol por 1 a 1, no Allianz Parque, na noite desta quarta-feira (16), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos comentários da transmissão da partida, Alexandre Lozetti apontou o que faltou para o Verdão sair do estádio com os três pontos.

continua após a publicidade

- Faltaram associações, faltou um jogo mais cadenciado em alguns momentos, especialmente depois do primeiro gol. As substituições que tanto ajudaram o Palmeiras na Copa do Mundo, hoje não melhoraram a equipe. A equipe não cresceu, não subiu de produção nessa nova etapa, sem Estêvão, sem Paulinho, trocando o Facundo de lado, vendo qual dos laterais vai ajudar na saída… É uma readaptação do Palmeiras - disse Alexandre Lozetti.

O time de Abel Ferreira largou na frente, com gol de Facundo Torres, mas viu Chico da Costa deixar tudo igual na capital paulista. Com o resultado, o Verdão segue em quinto lugar na tabela de classificação, agora com 23 pontos, mas um jogo a menos que os demais times da parte de cima da tabela. A posição, no entanto, pode mudar ao final desta rodada. O Mirassol, por sua vez, aparece em 10°, com 18 pontos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

➡️ Palmeiras vê ‘leilão’ por Ríos, aguarda novas propostas e mantém postura firme

O que vem por aí?

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrentará o Atlético-MG, também no Allianz Parque, em partida marcada para domingo (20), às 17h30. Já o Mirassol recebe o Santos, um dia antes, no Maião, às 18h30.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 1 MIRASSOL

14ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 16 de julho de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);

🥅 Gols: Facundo Torres (9'/2°T) (1 a 0); Chico da Costa (26'/2°T) (1 a 1)

🟨 Cartões amarelos: Flaco López (PAL); Yago Felipe e Neto Moura (MIR);

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF);

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF);

🏁VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP).

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Mayke, Bruno Fuchs, Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga (Mauricio); Felipe Anderson (Allan), Facundo Torres (Ramón Sosa) e Vitor Roque (Flaco López).

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (José Aldo), Danielzinho e Gabriel (Matheus Bianqui); Yago Felipe (Chico da Costa), Alesson (Negueba) e Edson Carioca (Chico Kim).

Palmeiras empatou com o Mirassol pelo Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana /AGIF)

Foto: Marcello Zambrana/AGIF