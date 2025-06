A delegação do Botafogo já está na Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos, para iniciar a preparação para o Mundial de Clubes. O time desembarcou em Los Angeles às 7h da manhã (hora local, 11h da manhã em Brasília) após viajar em voo fretado. Depois, iniciou deslocamento a Santa Barbara, a cerca de 150km de distância, onde ficará concentrada.

continua após a publicidade

➡️Confira a tabela e simule o Botafogo no Mundial de Clubes!

Nesta segunda-feira (9), os jogadores terão o dia para descanso. Serão realizadas apenas atividades de ativação física no hotel — um resort cinco estrelas —, além de ações da Fifa voltadas ao Mundial.

A partir desta terça-feira, o Botafogo iniciará os treinamentos no Westmont College, localizado a cerca de 25 minutos do local da concentração. O time fará atividades por lá até sexta-feira, quando viaja a Seattle, também na costa oeste, para a estreia no Mundial de Clubes. No domingo (15), a equipe encara o Seattle Sounders a partir das 23h (de Brasília) pela primeira rodada do Grupo B.

continua após a publicidade

Após a estreia, o time retorna à Califórnia para os dois jogos restantes da primeira fase. Na quinta-feira (19), o Botafogo encara o Paris Saint-Germain, atual campeão europeu, e encerra o grupo na segunda-feira (23) diante do Atlético de Madrid. Os dois jogos serão no Rose Bowl, em Los Angeles, estádio que sediou a final da Copa do Mundo de 1994, quando o Brasil foi Tetra.

Reforços do Botafogo viajam para o Mundial de Clubes

Ao todo, 30 jogadores estão com a deleção na Califórnia. O grupo inclui os recém-contratados Kaio Fernando, Álvaro Montoro e Arthur Cabral. Bastos, que não joga desde fevereiro porque se recupera de lesão, também está nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

O Botafogo prevê uma série de ações para a torcida que for para o Mundial de Clubes. A Botafogo House, um espaço temático do clube, será montada em Venice Beach, e será o ponto de encontro dos torcedores.