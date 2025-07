Neymar decide em Santos x Flamengo e choca web: ‘Garantiu a convocação pra Copa’

Neymar decidiu a vitória do Santos diante do Flamengo por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (16). Na Vila Belmiro, o camisa 10 marcou o gol da vitória alvinegra, já na reta final da partida válida pela 14ª rodada do Brasileirão. O jogador viralizou na web.

Neymar viraliza em Santos x Flamengo

➡️ Villani faz questionamento ao narrar gol de Neymar em Santos x Flamengo: ‘Será?’

- Neymar como camisa 10, como líder do time, frio, calculista, contra o cansaço e recuperado de lesão. Traz da esquerda para a direita e espera o momento certo para bater. Os zagueiros vão desmontando, tentando adivinhar o momento da batida e ele segura e bate para o gol. Um gol para o torcedor brasileiro por todo país se encher de esperança, será que o 10 da Copa do Mundo voltou? Um gol com jeitinho dele - narrou Villani.

Favorito em campo, o time carioca contou com a posse da bola em seu domínio durante grande parte do jogo. Entretanto, parou no Menino da Vila que, com muita categoria, tirou dois marcadores da jogada e estufou a rede do gol de Rossi.

Com o triunfo, o Peixe chegou aos 14 pontos, ainda na parte inferior da classificação. Já o Flamengo segue com os mesmos 27 que iniciou a rodada, e pode perder a liderança.

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS 1X0 FLAMENGO

14ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de julho, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP);

🥅 Gols: Neymar, 39'/2°T (1-0)

🟨 Cartões amarelos: João Basso e Luan Peres (SAN); Jorginho, Arrascaeta e Bruno Henrique (FLA)

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SANTOS (Técnico: Cléber Xavier)

Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael (Pituca) e Neymar; Barreal (Robinho Jr), Deivid Washington (Gabriel Bontempo) e Guilherme (Willian Arão).

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz (Léo Pereira), Danilo e Varela; Jorginho, Allan (De La Cruz) e Arrascaeta (Juninho); Luiz Araújo (Cebolinha), Bruno Henrique (Wallace Yan) e Plata.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)