Villani faz questionamento ao narrar gol de Neymar em Santos x Flamengo: ‘Será?’

O Santos venceu o Flamengo por 1 a 0, nesta quarta-feira (16), na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Neymar marcou o gol da vitória do Peixe. Durante a narração da partida, Gustavo Villani questionou sobre a presença do camisa 10 na próxima Copa do Mundo.

Ao comentar a jogada do gol, o narrador cogitou a possibilidade do atacante está vivendo um momento de melhora na carreira. Neymar passou recentemente por lesões, e agora, busca ter sequência de jogos com protagonismo pelo Santos.

- Neymar como camisa 10, como líder do time, frio, calculista, contra o cansaço e recuperado de lesão. Traz da esquerda para a direita e espera o momento certo para bater. Os zagueiros vão desmontando, tentando adivinhar o momento da batida e ele segura e bate para o gol. Um gol para o torcedor brasileiro por todo país se encher de esperança, será que o 10 da Copa do Mundo voltou? Um gol com jeitinho dele - narrou Villani.

Neymar garante a vitória

O camisa 10 foi protagonista do Santos durante toda a partida. Ele foi o jogador mais ativo dentro campo pela equipe de Cléber Xavier. Aos 38 minutos do segundo tempo, a atuação de gala de Neymar foi premiada com um belo gol.

O atacante recebeu um passe de Guilherme na pequena área. Com um toque na bola, ele se livrou da marcação de Léo Pereira e depois fintou Varela para bater cruzado e vencer o goleiro Rossi. Veja o lance abaixo:

Com a vitória, o Santos subiu na tabela de classificação do Brasileirão. O Peixe somou três pontos, tendo 14 no total, e alcançou momentaneamente a 14ª colocação. Por outro lado, o Flamengo se manteve com 27 pontos, e agora, poderá perder a liderança para o Cruzeiro.