Facincani questiona decisão de Abel Ferreira no Palmeiras: ‘Qual critério?’

O Palmeiras empatou com o Mirassol por 1 a 1, nesta quarta-feira (16), no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o jornalista Felippe Facincani questionou a escalação de Abel Ferreira para o confronto. O treinador começou a partida sem Maurício e Allan, destaques do Mundial de Clubes.

Para Facincani, a escolha do técnico português não fez sentido. Ele destacou o fato dos dois jogadores estarem vivendo momentos melhores que outros atletas do elenco alviverde. Além disso, o comentarista também criticou a postura do Palmeiras na partida.

- Qual é a explicação (para Maurício e Allan começarem no banco)? Qual é o critério? Maurício de novo no banco. Deveria ter jogado contra o Chelsea e não foi. O Allan de novo no banco… Os dois melhores jogadores da melhor partida que o Palmeiras fez nos últimos meses, que foi contra o Botafogo no Mundial - disse o jornalista, antes de completar.

- É um Palmeiras completamente sem sal, sem graça, não empolga. Você vê o jogo e a qualquer momento fala: "Isso aqui não vai dar". E não está dando. Acho que o Abel Ferreira chegou a um lugar onde a evolução ele vai precisar encontrar em outro ambiente. Não enxergo o Palmeiras respondendo aos anseios dele e muito menos ele buscando soluções dentro do elenco - completou.

Palmeiras x Mirassol

Após um primeiro tempo sem gols, ambas as equipes balançaram as redes na segunda etapa. O Alviverde saiu na frente do placar com gol de Facundo Torres logo no início do retorno. O uruguaio aproveitou um passe de letra de Raphael Veiga, que o deixou livre para finalizar e marcar, aos 9 minutos.

Mesmo atrás, o Mirassol não deixou de acreditar na partida. Aos 26 minutos da etapa complementar, Chico da Costa deixou tudo igual. O atacante aproveitou um cruzamento preciso de Neto Moura, que deixou a bola viva na área alviverde após um segundo toque de Jemmes, para marcar.

Na reta final do confronto, a equipe de Abel Ferreira tentou voltar a balançar as redes, mas não teve sucesso. Com o empate, o Palmeiras somou apenas um ponto na tabela de classificação do Brasileirão, onde ocupa momentaneamente a 5ª colocação.