Ídolo do Palmeiras vê erro de jogador em gol do Chelsea: ‘É função ali’

No duelo entra Palmeiras e Chelsea, o clube inglês foi para o intervalo com a vantagem mínima no placar. Durante a transmissão do Sportv, o ídolo do Alviverde, Evair, apontou erro de Vitor Roque, na jogada do gol do Palmer.

continua após a publicidade

➡️Palmeiras definido com novidades na zaga para duelo contra o Chelsea; veja escalação

Para o ex-atacante do Palmeiras, Vitor Roque falhou na marcação do zagueiro Chalobah, que iniciou a jogada do gol do Palmer, que abriu o placar para o Chelsea.

- O Palmeiras deixou com que o zagueiro saísse jogando desde lá de trás, e é uma função ali do centroavante mesmo de tentar fazer uma sombra ali e não deixar ter toda a liberdade. Porque foi justamente o que aconteceu, o Palmer recebeu livre, com facilidade e a marcação ficou longe. Desatenção muito grande - disse Evair.

continua após a publicidade

Tudo sobre o jogo entre Palmeiras e Chelsea pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

Palmeiras x Chelsea

Quartas de final — Mundial de Clubes da Fifa 2025

📆 Data e horário: sexta-feira, 4 de julho, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)

👁️ Onde assistir: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay, DAZN e CazéTV (YouTube, Prime Video e Disney+)

🟨 Arbitragem: Alireza Faghani (IRN / AUS); Anton Shchetinin (AUS) e Ashley Beecham (AUS) (assistentes)

📺 VAR: não divulgado

⚽ESCALAÇÕES

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Estêvão; Allan, F. Torres e Vitor Roque.

continua após a publicidade

Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)

Sanchez; Gusto, Colwill, Chalobah e Cucurella; Enzo, Andrey Santos e Palmer; Pedro Neto, Nkunku e Delap.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas