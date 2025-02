Após a vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Botafogo no Maracanã, torcedores Rubro-Negros relembraram na web uma cena da atriz Fernanda Torres, interpretando a personagem Fátima de "Tapas e Beijos", queimando uma bandeira do Botafogo. Assista;

Além do cinema e do teatro, Fernanda Torres tem paixão pelo esporte, com coração dividido entre Flamengo e Fluminense. A atriz nasceu torcedora do Fluminense, mas ao longo da vida acabou "virando casaca" e passou a torcer para o rival rubro-negro. Contudo, ela nunca escondeu a identificação com os dois clubes.

Como Fernanda Torres escolheu o Flamengo

Em 2008, durante a final da Libertadores entre Fluminense e LDU, a atriz declarou ser torcedora do clube tricolor. Segundo ela, os filhos e todos os familiares são torcedores do time das Laranjeiras, e por isso, não fazia sentido deixar de torcer por ele naquela ocasião.

- Virei rubro-negra, mas hoje sou de novo tricolor em homenagem ao meu povo, pois nasci Fluminense, e à toda minha família, meus pais (Fernando Torres e Fernanda Montenegro), meu filho e todos os que estão à minha volta. Hoje, sou Fluzão e vamos ganhar - disse Fernanda Torres em entrevista ao site "Ge".

A torcida da atriz não foi o suficiente e o Tricolor acabou deixando escapar a chande de conquistar o título da Libertadores de 2008. Contudo, onze anos depois ela pode celebrar a conquista do título continental com o Flamengo, em 2019, e posteriormente com o Fluminense, em 2023.