O Liverpool empatou com o Everton em 2 a 2, nesta quarta-feira (12), em jogo válido pela décima quinta rodada da Premier League, no estádio Goodison Park, na Inglaterra. Doucouré, jogador dos Toffees, foi alvo de ataques racistas da torcida dos Reds na partida.

Em nota conjunta, Everton e Liverpool condenam as ofensas racistas sofridas por Doucouré, por meio das redes sociais dos clubes. Além disso, os rivais prometem trabalhar com a polícia para identificar os responsáveis. Confira a nota oficial abaixo ⬇️

Comunicado de Everton e Liverpool sobre o caso Doucouré (Foto: Reprodução/X)

Briga pós-jogo

Com o jogo finalizado, o calor da comemoração dos torcedores e jogadores do Everton com o empate heroico deu a "cenas lamentáveis". Doucouré inflamou os ânimos quando foi em direção aos torcedores do Liverpool para provocar. Revoltado com o gesto, Curtis Jones partiu para cima do jogador adversário. Depois disso, o campo virou uma confusão generalizada, com a expulsão do camisa 16 dos Toffes.

Everton 2x2 Liverpool

O jogo começou eletrizado. Antes dos 15 primeiros minutos os dois times já tinham balançado as redes. Quem abriu o placar foi o Everton, que pegou a zaga do Liverpool desatenta e viu Beto ficar cara a cara com Alisson para marcar. Logo depois, Salah mostrou porque está na corrida pela Bola de Ouro e colocou a bola na cabeça de Mac Allister. 1 a 1 no fim do primeiro tempo.

A segunda etapa mostrava que um gol poderia sair a qualquer momento para qualquer um dos lados. Mais uma vez ele, Salah, parecia se levantar como o grande salvador do Liverpool no clássico após desempatar a partida. Mas, no apagar das luzes, com revisão do VAR, Tarkowski deixou tudo igual no último confronto dos dois times no histórico estádio Goodison Park.

Com o resultado, o Liverpool perde a chance de ampliar sua vantagem em três pontos do Arsenal e dar um largo passo rumo ao título da Premier League. O Everton, por outro lado, segue olhando mais para baixo da tabela. Com 27 pontos, o time está a dez da zona de rebaixamento.