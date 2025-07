Jornalista da Globo compara novo Mundial com Copa do Mundo: ‘É maior’

O jornalista Guga Chacra comparou a importância do novo Mundial de Clubes com a Copa do Mundo de seleções. Ao analisar os confrontos, o comunicador apontou que o novo torneio da Fifa é mais importante para os torcedores do que a tradicional disputa entre países.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A comparação de Guga aconteceu durante o programa "Fechamento", dos canais Sportv, no último domingo (6). Durante a fala, o jornalista exaltou a participação do Fluminense na competição e declarou está com inveja dos torcedores do clube carioca. O comunicador é declaradamente torcedor do Palmeiras.

- Como torcedor do Palmeiras, estou morrendo de inveja dos torcedores do Fluminense. É uma coisa muito especial. É uma coisa que nenhum torcedor brasileiro já viveu. Eu sei que o Corinthians já foi campeão mundial, o São Paulo, o Palmeiras em 51, o Santos, o Flamengo. Mas esse torneio é diferente - iniciou o jornalista, antes de completar.

continua após a publicidade

- Essa Copa do Mundo Clubes é algo que nunca teve, a sensação para o torcedor é maior que a da Copa do Mundo de seleções. Torci muito mais para o Palmeiras do que para o Brasil em outros torneios. É um momento especial para a torcida do Fluminense, é para morrer de inveja mesmo - concluiu.

Fluminense no Mundial

A equipe tricolor alcançou a semifinal do torneio. O Tricolor irá enfrentar o Chelsea na atual fase do Mundial de Clubes. Na trajetória, o Fluminense se classificou na segunda colocação do Grupo F, ao lado do Borussia Dortmund, da Alemanha, o Tricolor eliminou a Inter de Milão e o Al-Hilal.

continua após a publicidade

Agora, falta apenas mais uma vitória para a equipe de Renato Gaúcho alcançar a tão desejada final do novo torneio da Fifa. A missão é encarar a equipe inglesa, na terça-feira (8), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pela semifinal do Mundial de Clubes.

Caso o clube carioca confirme a classifcação, irá enfrentar na decisão o vencedor de Real Madrid x PSG. As equipes europeias disputa a vaga na final na quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), também no MetLife Stadium.