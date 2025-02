Fluminense vive semana decisiva sonhando com classificação no Carioca

Com o fim de uma maratona de jogos do Campeonato Carioca, o Fluminense vive uma semana cheia e decisiva na competição. Sonhando com classificação às semifinais do Campeonato Carioca, o Tricolor dará descanso ao elenco em dois dias e retoma as atividades na terça-feira (11).

Mano Menezes avalia situação de Thiago Silva e elogia postura do Fluminense

Embora não dependa apenas de si, o Fluminense segue com chances matemáticas de entrar no G-4, mas precisa vencer seus dois próximos jogos contra Nova Iguaçu e Bangu, respectivamente. Com isso, Mano Menezes terá cinco dias de treinos e sem viagens para preparar sua equipe para a próxima rodada.

Embora não tenha conquistado grandes resultados, o Tricolor elevou suas performances nos dois últimos jogos contra Vasco e Flamengo e espera seguir melhorando seu desempenho. E Mano Menezes demonstrou confiança no objetivo e pediu o apoio da torcida do Fluminense.

- Mantivemos chances de classificação, então vamos em frente. Trabalhar com uma semana cheia para recuperar bem em dois dias e trabalhar bem para enfrentar o Nova Iguaçu. Deixamos escapar pontos que os grandes geralmente não deixam. Nosso início foi mais abaixo do que os demais. Mas se continuarmos como estamos indo nos últimos jogos, podemos alcançar nossa vaga na última rodada. Vamos por parte, nos preparar bem, vencer o Nova Iguaçu. A gente já mostrou algo pro torcedor, que ele pode confiar na equipe, comparecer em número maior no Maracanã. Fizemos um bom clássico contra o Vasco, um clássico parelho contra o Flamengo. A equipe já conseguiu mostrar que merece esse crédito.

Assim como Mano Menezes, o lateral-direito Guga também fez coro ao treinador e afirmou acreditar na classificação às semifinais do Campeonato Carioca. No entanto, a missão não é fácil, uma vez que o Fluminense ocupa a 8ª colocação do estadual com apenas 11 pontos.

- Temos totais condições de classificar. Eles (os outros três grandes clubes) também vão se enfrentar, o que nos beneficia. Esse é o nosso foco e o nosso pensamento aqui. Classificar e buscar o título.

Na atual configuração da classificação, o Volta Redonda precisa apenas de um empate para não ser mais alcançado pelo Fluminense. Por outro lado, o Flamengo necessita de uma vitória para não ser ultrapassado na tabela pelo Tricolor. Isso dá uma dimensão da difícil missão do Tricolor no Carioca.

No entanto, uma classificação passa por uma vitória sobre o Nova Iguaçu, uma vez que qualquer outro resultado pode deixar o Tricolor sem chances de buscar uma vaga na semifinal na última rodada. O Fluminense sente a necessidade de dar uma satisfação ao torcedor após um início de ano ruim.