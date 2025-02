Karoline Lima responde atual mulher de Militão sobre recado a filhos de Léo Pereira

Tainá Castro, casada com Éder Militão e ex-esposa de Léo Pereira, pediu que Karoline Lima, atual parceira do zagueiro do Flamengo, deixasse de postar fotos dos dos filhos do ex-casal em suas redes sociais. O pedido veio à tona nesta segunda-feira (10), através da apuração do portal "Gossip do Dia".

continua após a publicidade

➡️ Léo Pereira faz mudança radical no visual e chora com reação de Karoline Lima

➡️ Sem espaço na ‘Flaesposas’, Karoline Lima se une a mulher de zagueiro do Flamengo

Após o assunto repercutir na web Karoline Lima fez um pronunciamento oficial nas redes sociais. Ela questionou o pedido da antiga companheira do zagueiro do Flamengo e pontuou sobre o fato de Tainá também realizar publicações com imagem de Cecília, filha dela com Éder Militão.

- Eu detesto gente sonsa e hipócrita. Que quer pagar de boazinha demais. Detesto. Porque essas pessoas geralmente são outras no off. Pessoas já me trouxeram relatos bem curiosos sobre essa pessoa. O curioso para mim é que ela diz que estou espondo as crianças, sendo que a primeira postagem deles como casal, para anunciar que os dois estavam juntos, foi com a minha filha do colo. Mas não fui perturbar - iniciou a Karoline Lima, antes de completar.

continua após a publicidade

- Por cinco meses, eles continuaram postando fotos com a Cecília. Mas eu nunca falei nada. Só depois de muito tempo, que postei uma foto em família. Em nenhum post meu, do Léo, ou deles, prejudica a imagem das crianças. Pelo contrário, são postagens felizes, em família. Eu não vejo problema nenhum nisso. É o amor das famílias. Tem que entender que eles tem família aqui, mas também tem lá. Não tem nada demais nisso. Eu não perturbo ninguém, e acho que também não deveria ser perturbada - concluiu.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Relacionamento de Léo Pereira com Karoline Lima

Léo Pereira completou um ano de namoro com a influenciadora Karoline Lima na última quarta-feira (5). Os rumores da união do casal começaram a surgir em dezembro de 2023. Desde o início do relacionamento, a influenciadora foi abraçada pela torcida do Flamengo, que a elegeu como um das "musas do clube". Não à toa, o zagueiro recebeu um apelido carinho de parte dos torcedores: "Karolino", em homenagem à amada.

continua após a publicidade

O imbróglio dos casais acontece pelo fato de Karoline ser ex-mulher de Militão, onde os dois tiveram Cecília, de 2 anos. Por outro lado, Léo Pereira é antigo parceiro de Taína Costa, atual companheira do zagueiro do Real Madrid. O antigo casal teve Helena, de 5 anos, e Matteo, de 3.