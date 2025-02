Globo anuncia documentário de clube do Brasileirão em fevereiro

O Sportv estreia a série documental "A Próxima Jogada", que narra a luta do Red Bull Bragantino contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2024. A série, dirigida por Marcelo Pizzi em coprodução com a Beyond Films, promete uma imersão nos bastidores do clube de Bragança Paulista, revelando os desafios enfrentados durante o ano turbulento. Os três primeiros episódios vão ao ar na terça-feira (14) em sequência, às 20h30 e os episódios finais serão transmitidos na segunda (17).

A Próxima Jogada se aprofunda além dos resultados em campo, explorando as emoções, estratégias e decisões cruciais para a permanência do Bragantino na série A do Brasileirão. A série de seis episódios cobre eventos desde a demissão do técnico Pedro Caixinha até os momentos decisivos nos campeonatos que disputava.



Além da transmissão no Sportv, a série de seis episódios também estará disponível no Globoplay para assinantes.

