Felipe Melo, ex-Fluminense, anuncia aposentadoria aos 41 anos

Campeão da Libertadores por Palmeiras e Fluminense, Felipe Melo anunciou, na manhã desta sexta-feira (24), o fim de seu ciclo como jogador de futebol, aos 41 anos. Em suas redes sociais, o ex-volante agradeceu a cada clube que atuou por mais de 20 anos como atleta profissional.

Revelado pelo Flamengo para atuar como meia, Felipe Melo passou por Grêmio, Mallorca-ESP, Racing-ESP, Almería-ESP, Fiorentina-ITA, Juventus-ITA e Internazionale-ITA. Por Cruzeiro, Palmeiras, Galatasaray e Fluminense, teve passagens vitoriosas, com conquistas de Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Turco.

Nos últimos anos da sua carreira, por Palmeiras e Fluminense, o Pitbull atuou como zagueiro. Com a camisa da Seleção Brasileira, venceu a Copa das Confederações de 2009 e integrou o elenco que disputou a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

Confira a nota oficial de Felipe Melo

"Hoje, encerro um dos capítulos mais importantes da minha vida: minha carreira como jogador de futebol. Foram anos incríveis, de muitas batalhas e conquistas, mas acima de tudo, anos em que vi o propósito de Deus se cumprindo em cada passo que dei. Tudo o que vivi, cada momento, foi guiado pela mão d’Ele, e sou eternamente grato pelo privilégio de ter feito o que amo.

A minha força sempre veio da fé, do amor e da misericórdia de Deus. Nos momentos mais difíceis, Ele esteve comigo, me levantou, e nos momentos de glória, me lembrou de ser grato.

Agradeço a todos os clubes que tive o prazer de atuar, aos torcedores, que foram o combustível da minha caminhada, aos meus companheiros, todas as pessoas que marcaram essa jornada e à minha família, que sempre acreditou em mim. Mas, acima de tudo, agradeço a Deus, que me deu o dom, a coragem e a oportunidade para viver tudo isso.

Agora, sigo confiante para o próximo capítulo, porque sei que Ele continuará me guiando. Obrigado a todos que fizeram parte dessa história. Gratidão, Jesus, por ser único e suficiente em minha vida. Nunca deixem de sonhar grande, profetizar com convicção e agir, porque Ele realiza!!

Permanece a FÉ!"

