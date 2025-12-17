menu hamburguer
Pênalti de Jorginho em PSG x Flamengo enlouquece torcedores: 'Queria entender'

Equipe chegou ao empate na final do Mundial

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/12/2025
15:49
Jorginho marca de pênalti para o Flamengo contra o PSg na final do Mundial (Foto: Karim JAAFAR / AFP)
Jorginho marca de pênalti para o Flamengo contra o PSg na final do Mundial (Foto: Karim JAAFAR / AFP)
Com uma cobrança de pênalti perfeita do meia Jorginho, o Flamengo chegou ao empate contra o PSG, na grande final da Intercontinental de 2025, nesta quarta-feira (17). Após o gol, os torcedores rubro-negros repercutiram a tranquilidade do jogador ítalo-brasileiro no momento da batida.

➡️Cazé analisa gol do PSG no Flamengo no Mundial: 'Vou ser sincero'

Quando o cronômetro marcava 13 minutos da etapa final, o craque Arrascaeta recebeu dentro da área, limpou o zagueiro Marquinhos e acabou tocado após a finta. No primeiro momento o árbitro nada marcou, mas após ser chamado pelo VAR, foi rever o lance no monitor e assinalou a penalidade à favor do Flamengo.

Após o gol de empate, os torcedores rubro-negros foram à loucura nas redes sociais. Além das comemorações, os internautas também elogiaram a cobrança de pênalti do meia Jorginho. Confira abaixo.

Com o resultado parcial, o Flamengo vai levando a grande decisão da Intercontinental de 2025, contra o PSG, para a prorrogação. Se permanecer o empate, a final será decidida nos pênaltis. 

Jorginho e Bruno Henrique comemoram gol do Flamengo sobre o PSG no Mundial
Jorginho e Bruno Henrique comemoram gol do Flamengo sobre o PSG no Mundial (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

