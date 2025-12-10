Atitude de jogadores do Flamengo depois de vitória repercute: 'Socorro'

O Flamengo avançou para a semifinal da Copa Intercontinental e de quebra se tornou o primeiro clube brasileiro a vencer o Derbi das Américas. O Rubro-Negro bateu o Cruz Azul por 2 a 1, nesta quarta-feira (10), no estádio Ahmad bin Ali, no Catar.

Depois do apito final, os jogadores do Flamengo ergueram o troféu do Derby das Américas no gramado. Em 2024, o Pachuca foi o vencedor do torneio intercontinental ao bater o Botafogo, rival do Rubro-Negro, por 3 a 0.

Nas redes sociais, a 'animação' dos jogadores do Flamengo para levantar a taça repercutiu demais nas redes sociais e divertiu muitos torcedores. Veja a cena inusitada e a reação dos torcedores:

Jogadores do Flamengo durante o jogo contra o Cruz Azul

Como foi a vitória do Flamengo

O jogo entre Flamengo x Cruz Azul começou agitado em Doha. O primeiro lance de perigo foi para o Cruz Azul, aos 12 minutos, com Rotondi. Mas quem abriu o placar foi o Flamengo. Em erro de Piovi na saída de bola, Arrascaeta aproveitou a bobeada adversária, driblou o goleiro Gudiño e estufou a rede. Marcando com a linha alta, o time mexicano dificultou a vida da equipe de Filipe Luís. A partir daí, cresceu na partida.

Aos 41' o Cruz Azul balançou a rede do Flamengo com Fernández, de cabeça. O assistente, no entanto, levantou a bandeira. O gol de empate saiu dos minutos depois, também em uma atrapalhada da defesa (Pulgar, Varela e Carrascal), dessa vez a do Flamengo. Na entrada da área, Sánchez acertou um lindo chute, sem chance para Rossi.

Se não fosse o vacilo do sistema defensivo rubro-negro, o Flamengo poderia ter ido ao intervalo na frente no marcador. É verdade que, a partir a segunda metade da etapa inicial, o Rubro-Negro teve uma queda de rendimento. Alguns jogadores, como Carrascal e Samuel Lino, estiveram apagados em campo. Pulgar não foi bem em Flamengo x Cruz Azul.

O técnico Filipe Luís optou pela entrada de Gonzalo Plata no lugar de Samuel Lino, buscando dar um dinamismo maior pelo lado esquerdo do campo. E surtiu efeito. A primeira grande jogada trabalhada foi aos 13 minutos, quando Bruno Henrique entrou livre na área, mas não aproveitou. O Flamengo teve uma postura melhor contra o Cruz Azul em comparação com o primeiro tempo, empurrando o time adversário para o campo de defesa.

Aos 24 minutos da segunda etapa, Plata recebeu passe de Varela e, de fora da área, chutou colocado. A bola raspou a trave do gol mexicano. O tento saiu no lance seguinte! Em grande enfiada de bola de Cebolinha, Arrascaeta buscou tocar para Bruno Henrique, mas a defesa adversária tirou. A bola voltou para o uruguaio, que chutou no gol. A defesa do Cruz Azul tentou tirar a bola em cima da linha, mas o árbitro Glenn Nyberg confirmou o gol pelo relógio eletrônico em Flamengo x Cruz Azul.

Luiz Araújo, que entrou no decorrer da partida, ficou em grande chance de ampliar o placar após passe de Cebolinha (mais um). O atacante rubro-negro parou no goleiro adversário. Até o término da partida, o Fla teve oportunidades para marcar o terceiro gol, mas não conseguiu. Fim de papo em Flamengo x Cruz Azul.