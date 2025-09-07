Felipe Melo revela que tentou levar ídolo do Flamengo para o Fluminense

O ex-jogador Felipe Melo revelou que pediu ao presidente Mário Bittencourt a contratação de um ídolo do Flamengo quando estava no Fluminense. Felipe foi revelado no Rubro-Negro, mas se tornou lenda no Tricolor Carioca depois de grandes conquistas.

continua após a publicidade

Éverton Ribeiro, ex-Flamengo, no Fluminense? A Nação Rubro-Negra iria enlouquecer com essa ideia. O meia, que atualmente está no Bahia, é um dos grandes ídolos do Rubro-Negro. Bom, se dependesse de Felipe Melo, esse evento inusitado teria acontecido.

➡️Ídolo do Flamengo diz que jogou mais que Mbappé, Lewandowski e Gabigol

O craque do Tricolor de Aço foi o convidado do "Fechamento Sportv" neste domingo (7), e Felipe Melo aproveitou para contar que pediu o ídolo do Flamengo ao presidente do Fluminense.

continua após a publicidade

- O Fluminense queria. Eu ficava enchendo o saco do presidente. Eu falei: Traz, traz para cá. Tem que vir. Eu sempre achei que era quase impossível por ser ídolo do Flamengo, que é rival do Fluminense, mas enchi o saco. Traz que é craque. Infelizmente foi para o Bahia - revelou Felipe Melo.

➡️Vidente aponta cenário trágico para o Flamengo: ‘Sinto muito’

Felipe Melo revelou que pediu ídolo do Flamengo no Fluminense (Foto: Reprodução)

Veja a fala de Felipe Melo na íntegra

Felipe Melo jogou no Flamengo e no Fluminense

Felipe Melo jogou por Flamengo e Fluminense, rivais históricos. O jogador fez boa parte de sua formação no Volta Redonda, mas estreou nos profissionais com a camisa do Flamengo, em 2001, quando ainda atuava como volante. Ele foi campeão Carioca com a camisa do Rubro-Negro.

continua após a publicidade

Depois, desde que voltou ao Brasil, vestindo a camisa do Palmeiras, o pitbull criou uma grande rivalidade com o time que o revelou. Principalmente a partir de 2022, quando chegou ao Fluminense, rival histórico do Flamengo.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Pelo Tricolor Carioca, criou uma relação de amor, conquistando os Campeonatos Cariocas de 2022 e 2023, a Libertadores de 2023 e a Recopa Sul-americana em 2024. O jogador é considerado um ídolo nas Laranjeiras.