Felipe Melo faz coro por titular do Flamengo na convocação da Seleção

O Flamengo venceu o Palmeiras por 2 a 0 no Allianz Parque, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (26). Após a partida, no programa "Fechamento", do sportv, Felipe Melo enalteceu Gerson e disse que o meia não pode ficar de fora da convocação de Carlo Ancelotti.

- Espero que não seja nada porque a Seleção Brasileira precisa dele (Gerson), né? É a primeira convocação do Ancelotti e ele tem que estar nessa convocação - disse Felipe Melo, citando o fato do meia ter deixado o campo com dores no joelho.

A primeira convocação de Carlo Ancelotti pela Seleção Brasileira acontece nesta segunda-feira (26), às 15h (Brasília). Segundo Felipe Melo, o capitão do Flamengo tem que estar na lista para os jogos contra o Equador e o Paraguai.

Gerson em boa fase no Flamengo

Titular absoluto e capitão, Gerson feito bons jogos pelo Rubro-Negro, inclusive, em posições diferentes. Pelo porte físico e pela qualidade com a bola no pé, o jogador de 28 anos tem atuado tanto como um segundo homem de meio campo, tanto como um meia aberto pela direita.

O que vem por aí para o Rubro-Negro?

O Flamengo encara o Deportivo Táchira na próxima quarta-feira (28), no Maracanã, pela Libertadores. No próximo domingo (1), pelo Brasileirão, pega o Fortaleza antes de embarcar para os Estados Unidos, para a disputa do Mundial de Clubes.

