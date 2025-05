Varela comenta improvisação como volante no Flamengo: ‘Quero jogar’

Guillermo Varela precisou cumprir função diferente do habitual na vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Palmeiras neste domingo (25), no Allianz Parque, pela décima rodada do Brasileirão. Lateral-direito de origem, o uruguaio atuou como volante a partir dos 14 minutos do segundo tempo, quando Gerson foi substituído por Danilo.

— Eu estou treinando, me preparando para jogar. A escolha é do treinador, eu me preparo, tento treinar bem para quando tiver que jogar, fazer da melhor forma. Hoje comecei como lateral-direito, mas temos só dois jogadores de volante, e o Gerson sentiu e teve que sair. Então, a outra opção era eu, porque já tinha treinado, já estava com a preparação para jogar ali — explicou o camisa 2.

Varela foi personagem importante do duelo no Allianz Parque. No primeiro tempo, ainda atuando como lateral, ele cometeu pênalti ao bloquear a bola com a mão. O lance, contudo, foi para a revisão por dúvida da posição de campo, mas o árbitro manteve a decisão. Para o uruguaio, o braço dele estava fora da área.

— Lógico que, para mim, foi fora da área. Pelo que se viu na imagem do estádio, parecia muito fora. Mas a escolha foi da arbitragem, não tem o que fazer — disse o jogador do Rubro-Negro.

Filipe Luís elogia Varela

Técnico do Flamengo, Filipe Luís rasgou elogios ao jogador do Uruguai após o embate com o Palmeiras. O treinador exaltou a qualidade de Varela e explicou o porquê de escala-lo como volante.

— Que jogador é o Varela, que jogo fez, que espetáculo tê-lo no elenco. Um cara muito especial, depois de tudo que passou, rendimento extraordinário. Eu penso no jogador em todas as fases e detalhes, e para mim o Léo (Ortiz) de volante tem qualidade para jogar, principalmente se o time já tá esperando mais em bloco baixo. Mas há detalhes dessa posição que ele não faz tão bem como o Varela, como pode fazer até mesmo o Danilo e outros jogadores que fazem. Por esse motivo, acho que o Varela pode render mais. Mantive a linha de quatro, Danilo podendo jogar na posição que jogou toda a sua carreira, na lateral direita. Os dois zagueiros estavam fazendo um jogo sublime. Optei por manter isso e dar essa dinâmica que o time precisava no meio. Realmente o Varela foi muito bem de volante. Eu já sabia, porque já tínhamos pensado nessa ideia, ele já tinha treinado, jogou outro dia alguns minutos ali e sabia que ele poderia render. Feliz por ter dado certo.

