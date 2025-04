Felipe Melo detona trabalho de técnico recém-demitido na Série A: ‘Pífio’

Felipe Melo concordou com a decisão da diretoria do Santos em demitir o técnico Pedro Caixinha. Ao analisar o caso, durante o programa "Fechamento", do Sportv, do ex-jogador detonou o trabalho do português no clube paulista.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Para o antigo volante, a demissão do ex-Santos foi a mais "justa" entre os treinadores demitidos nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Além do português, Mano Menezes, Ramón Díaz e Quinteros também deixaram o cargo de Fluminense, Corinthians e Grêmio.

- O trabalho do Pedro Caixinha é uma caixinha aberta né? Nunca tem uma surpresa. Já tinha visto esse trabalho pífio dele no Bragantino. Ele quase rebaixou a equipe - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

continua após a publicidade

- Caiu de paraquedas no Santos. Um clube gigante. E não fez absolutamente nada para melhorar a equipe. Então, sem dúvida nenhuma o Pedro Caixinha foi o que mais mereceu ser demitido - concluiu.

➡️ Santos: Marcelo Teixeira abre o jogo sobre chance de efetivar César Sampaio

Passagem de Pedro Caixinha no Santos

A diretoria do clube alvinegro optou por encerrar o ciclo do treinador português na última segunda-feira (14). A decisão aconteceu após a derrota para o Fluminense, no Maracanã, pela 4ª rodada do Brasileirão. César Sampaio, que faz parte da comissão fixa do clube, assumiu o cargo vago.

continua após a publicidade

Pedro Caixinha foi anunciado pelo Santos em dezembro do ano passado e dirigiu o time em 17 jogos, sendo sete vitórias, três empates e sete derrotas. Entre os meses de março e abril, a equipe alvinegra decaiu de rendimento e ficou pouco mais de um mês sem vencer.

Com o antigo técnico, o Peixe não venceu nas primeiras rodadas do Brasileirão. Perdeu para o Vasco de 2 a 1 na estreia, empatou diante do Bahia por 2 a 2, em casa, e caiu diante do Fluminense por 1 a 0, no Maracanã. O retrospecto fez a situação do treinador no clube ficar insustentável.