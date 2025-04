Santos: Marcelo Teixeira abre o jogo sobre chance de efetivar César Sampaio

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, voltou a comentar sobre a busca por um novo técnico para a equipe. Sem treinador efetivo desde a demissão de Pedro Caixinha, o auxiliar César Sampaio vem comandando o time de forma interina.

continua após a publicidade

De acordo com o mandatário santista, o clube segue no mercado em busca de um substituto. Com Sampaio no comando, o Santos disputou dois jogos: venceu o Atlético-MG por 2 a 0 e foi derrotado pelo São Paulo neste domingo (20), no Morumbis, por 2 a 1.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- O departamento de futebol continua atento, monitorando e verificando o mercado para ver se há alguma solução em termos de definição da comissão técnica. O César Sampaio continua, está no trabalho, e o próprio departamento também segue nesse monitoramento - disse Teixeira.

continua após a publicidade

Questionado sobre a possibilidade de efetivar o auxiliar César Sampaio, Marcelo Teixeira não descartou a ideia e apontou os fatores que poderiam levar à manutenção do interino no cargo.

- Tem chance de efetivar o César Sampaio, sim, se o Santos não buscar ou não conseguir uma alternativa segura para dar continuidade ao trabalho. O César é um profissional que foi contratado para a comissão técnica permanente. Agora a gente aguarda esse trabalho que está sendo feito também pelo departamento de futebol, para podermos monitorar e ter as informações necessárias para as definições desta semana - finaliza.

continua após a publicidade

César Sampaio esteve no comando do Santos nos últimos dois jogos (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Momento do Santos na temporada

Até o momento, o Santos disputou cinco jogos no Campeonato e venceu apenas um. Foram três derrotas e um empate. Em um momento turbulento na competição, César Sampaio não escondeu que os resultados preocupam.

O Santos volta a campo no próximo domingo (27), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. No momento, a equipe ocupa a 15ª posição com quatro pontos conquistados.