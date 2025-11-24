Felipe Melo dá dica a Abel Ferreira para final da Libertadores: 'Precisa chegar'

O ex-jogador Felipe Melo deu uma dica ao técnico Abel Ferreira para a final da Copa Libertadores. O Palmeiras decide o título do torneio continental contra o Flamengo, neste sábado (29), no Estádio Monumental, em Lima, no Peru.

A atual sequência de jogos do Alviverde não é boa. Nos últimos cinco compromissos, o Palmeiras não conseguiu conquistar uma vitória. Foram duas derrotas e três empates. Diante do cenário, Felipe Melo afirmou que Abel Ferreira deveria focar em vencer do Grêmio, nesta terça-feira (25), pelo Brasileirão, para dar moral para a decisão da Libertadores.

— Concordo com o Abel. Para mim está definido o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, se quiser realmente ganhar alguma coisa esse ano, vai ter que melhorar bastante. Precisa voltar a ser aquele time que estávamos acostumados a ver. Uma final única, obviamente que tudo pode acontecer, mas o Brasileirão está resolvido —

— Apesar disso, acho que o Abel precisa colocar o que tem de melhor em campo contra o Grêmio. Você vencer um jogo como este, complicado, fora de casa, ajuda. Dá moral para enfrentar um rival como o Flamengo. Acredito que uma vitória é importante. Caso contrário, o Palmeiras vai chegar na Libertadores em uma sequência onde não venceu cinco jogos. Isso é muito complicado. Precisa chegar com uma moral alta, e isso passa por um triunfo sobre o Grêmio —

Flamengo e Palmeiras disputam Brasileirão e Libertadores

Com o fim da 35ª rodada, o Flamengo abriu quatro pontos de vantagem na liderança do Brasileirão. O clube carioca soma 74 pontos, contra 70 do Palmeiras. Diante do cenário, o Rubro-Negro pode garantir o título do campeonato nesta semana.

Para isto acontecer, a equipe de Filipe Luís precisa de uma vitória sobre o Atlético-MG, na Arena MRV, e torcer para uma derrota do Palmeiras diante do Grêmio, em Porto Alegre. As duas partidas acontecem nesta terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília).

No final de semana, as duas equipes entram em campo para definir o título da Copa Libertadores. A decisão em jogo único acontece no sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima, no Peru.