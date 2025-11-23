Palmeiras distribui presentes para torcedores após festa na Academia de Futebol

O Palmeiras presentou parte dos torcedores que estiveram presentes na manhã deste domingo (23) em frente à Academia de Futebol, centro de treinamento do clube, para participar da festa de apoio à delegação alviverde antes da final da Libertadores. O elenco se reapresentou após o empate sem gols diante do Fluminense na noite de sábado e os jogadores tiveram um momento de encontro com a torcida.

O clube distribuiu camisas, copos e outros itens palmeirenses para parte do público que aguardou na frente do CT. Funcionários da equipe entregaram sacolas na porta principal de acesso da Academia de Futebol. O treinamento foi a primeiro antes do confronto contra o Grêmio, que acontece na terça-feira (25), em Porto Alegre. De lá, o Palmeiras viaja direto para Lima, capital do Peru, onde fará o restante da preparação para a decisão continental.

A logística de chegada na cidade da final da Libertadores é determinada pela Conmebol e indica que os elencos de Palmeiras e Flamengo estejam em Lima pelo menos 72 horas antes do confronto, que será no dia 29 de novembro, sábado. Por isso, na madrugada de terça para quarta, o elenco alviverde viaja em voo fretado após o confronto contra o Grêmio.

Enquanto o elenco treinou na parte de dentro do centro de treinamento, a torcida palmeirense ficou do lado de fora entoando músicas de apoio. A festa ainda teve bandeirões e a tradicional fumaça verde, usada pelos alviverdes em festas como a recepção do ônibus da equipe.

Abel faz ajustes em treino do Palmeiras

O treinamento da manhã deste domingo teve o elenco dividido em duas partes. Os jogadores que atuaram contra o Fluminense realizaram atividades regenerativas no centro de recovery e neurociência, enquanto o restante foi a campo e fez trabalhos técnicos. O técnico Abel Ferreira deu enfoque em construção de jogadas saídas de bola, movimentações e finalizações. No fim, o elenco ajustou finalizações e cruzamentos.

Nomes como Bruno Fuchs, Giay, Felipe Anderson, Facundo Torres e Raphael Veiga, que entraram no decorrer do jogo contra o Fluminense, foram liberados mais cedo da atividade. Weverton, que está em reta final de recuperação de lesão, participou mais uma vez das atividades com os outros goleiros.