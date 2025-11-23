menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Palmeiras distribui presentes para torcedores após festa na Academia de Futebol

Elenco se reapresentou no centro de treinamento na manhã deste domingo (23)

8aea3481-4fd8-49c6-acd1-b22af575465e__MG_9987-Copia-2-aspect-ratio-1024-1024
Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 23/11/2025
17:47
Torcida do Palmeiras faz festa para os jogadores em treinamento na Academia de Futebol
imagem cameraTorcida do Palmeiras faz festa para os jogadores em treinamento na Academia de Futebol. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras presentou parte dos torcedores que estiveram presentes na manhã deste domingo (23) em frente à Academia de Futebol, centro de treinamento do clube, para participar da festa de apoio à delegação alviverde antes da final da Libertadores. O elenco se reapresentou após o empate sem gols diante do Fluminense na noite de sábado e os jogadores tiveram um momento de encontro com a torcida.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O clube distribuiu camisas, copos e outros itens palmeirenses para parte do público que aguardou na frente do CT. Funcionários da equipe entregaram sacolas na porta principal de acesso da Academia de Futebol. O treinamento foi a primeiro antes do confronto contra o Grêmio, que acontece na terça-feira (25), em Porto Alegre. De lá, o Palmeiras viaja direto para Lima, capital do Peru, onde fará o restante da preparação para a decisão continental.

A logística de chegada na cidade da final da Libertadores é determinada pela Conmebol e indica que os elencos de Palmeiras e Flamengo estejam em Lima pelo menos 72 horas antes do confronto, que será no dia 29 de novembro, sábado. Por isso, na madrugada de terça para quarta, o elenco alviverde viaja em voo fretado após o confronto contra o Grêmio.

continua após a publicidade

Enquanto o elenco treinou na parte de dentro do centro de treinamento, a torcida palmeirense ficou do lado de fora entoando músicas de apoio. A festa ainda teve bandeirões e a tradicional fumaça verde, usada pelos alviverdes em festas como a recepção do ônibus da equipe.

Abel faz ajustes em treino do Palmeiras

O treinamento da manhã deste domingo teve o elenco dividido em duas partes. Os jogadores que atuaram contra o Fluminense realizaram atividades regenerativas no centro de recovery e neurociência, enquanto o restante foi a campo e fez trabalhos técnicos. O técnico Abel Ferreira deu enfoque em construção de jogadas saídas de bola, movimentações e finalizações. No fim, o elenco ajustou finalizações e cruzamentos.

continua após a publicidade

Nomes como Bruno Fuchs, Giay, Felipe Anderson, Facundo Torres e Raphael Veiga, que entraram no decorrer do jogo contra o Fluminense, foram liberados mais cedo da atividade. Weverton, que está em reta final de recuperação de lesão, participou mais uma vez das atividades com os outros goleiros.

Torcida do Palmeiras faz festa para os jogadores em treinamento na Academia de Futebol
Torcida do Palmeiras faz festa para os jogadores em treinamento na Academia de Futebol. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias