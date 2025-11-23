Palmeiras distribui presentes para torcedores após festa na Academia de Futebol
Elenco se reapresentou no centro de treinamento na manhã deste domingo (23)
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras presentou parte dos torcedores que estiveram presentes na manhã deste domingo (23) em frente à Academia de Futebol, centro de treinamento do clube, para participar da festa de apoio à delegação alviverde antes da final da Libertadores. O elenco se reapresentou após o empate sem gols diante do Fluminense na noite de sábado e os jogadores tiveram um momento de encontro com a torcida.
Torcedores do Palmeiras discutem com Fábio, do Fluminense
Fora de Campo
Palmeiras vence Ferroviária e abre vantagem na semifinal do Paulistão
Futebol Feminino
Piquerez admite ‘frustração’ em sequência do Palmeiras, mas avisa: ‘Foco principal é a Libertadores’
Palmeiras
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
O clube distribuiu camisas, copos e outros itens palmeirenses para parte do público que aguardou na frente do CT. Funcionários da equipe entregaram sacolas na porta principal de acesso da Academia de Futebol. O treinamento foi a primeiro antes do confronto contra o Grêmio, que acontece na terça-feira (25), em Porto Alegre. De lá, o Palmeiras viaja direto para Lima, capital do Peru, onde fará o restante da preparação para a decisão continental.
A logística de chegada na cidade da final da Libertadores é determinada pela Conmebol e indica que os elencos de Palmeiras e Flamengo estejam em Lima pelo menos 72 horas antes do confronto, que será no dia 29 de novembro, sábado. Por isso, na madrugada de terça para quarta, o elenco alviverde viaja em voo fretado após o confronto contra o Grêmio.
Enquanto o elenco treinou na parte de dentro do centro de treinamento, a torcida palmeirense ficou do lado de fora entoando músicas de apoio. A festa ainda teve bandeirões e a tradicional fumaça verde, usada pelos alviverdes em festas como a recepção do ônibus da equipe.
🚨 Palmeiras distribuiu brindes (como camisas, copos e outros itens) aos torcedores que foram até a porta da Academia de Futebol dar apoio ao time.— Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) November 23, 2025
🎥 @CanalGOATBR
pic.twitter.com/iDNnhZLZSe
Abel faz ajustes em treino do Palmeiras
O treinamento da manhã deste domingo teve o elenco dividido em duas partes. Os jogadores que atuaram contra o Fluminense realizaram atividades regenerativas no centro de recovery e neurociência, enquanto o restante foi a campo e fez trabalhos técnicos. O técnico Abel Ferreira deu enfoque em construção de jogadas saídas de bola, movimentações e finalizações. No fim, o elenco ajustou finalizações e cruzamentos.
Nomes como Bruno Fuchs, Giay, Felipe Anderson, Facundo Torres e Raphael Veiga, que entraram no decorrer do jogo contra o Fluminense, foram liberados mais cedo da atividade. Weverton, que está em reta final de recuperação de lesão, participou mais uma vez das atividades com os outros goleiros.
- Matéria
- Mais Notícias