Felipe Melo critica Abel Ferreira após título da Libertadores do Flamengo: 'Mereceu'

Enquanto analisava o tetracampeonato do Flamengo na Libertadores, o comentarista e ex-jogador Felipe Melo criticou o técnico Abel Ferreira pela atuação do Palmeiras em Lima. Segundo ele, a equipe paulista foi covarde durante os 90 minutos decisivos.

continua após a publicidade

➡️Flávia Saraiva quebra silêncio sobre possível affair com Léo Pereira, do Flamengo; veja

Na visão de Felipe Melo, o histórico treinador assumiu uma responsabilidade muito grande ao abrir mão da disputa pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, o ex-jogador reforçou que o Palmeiras mereceu perder a final da Libertadores para o Flamengo, pela atuação covarde que apresentou durante a partida decisiva. Confira abaixo.

- Eu vinha falando, antes mesmo do jogo, que o Abel tinha trazido para si uma responsabilidade muito grande ao jogar fora o Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo agiu completamente ao contrário, soube aproveitar as oportunidades para matar a competição. Então ele trouxe uma responsabilidade importante, porque se não vencesse (a Libertadores), como não venceu, seria cobrado - disse, antes de completar.

continua após a publicidade

- Agora como comunicador, eu preciso passar a verdade e transparência para quem me assiste. E o Palmeiras jogou de uma forma covarde dentro de campo. O Flamengo não fez um grande jogo, foi melhor muito porque o Palmeiras foi covarde. No jogo do Maracanã, o Palmeiras foi melhor que o Flamengo, no meu modo de ver, soube construir e incomodou desde o início. Porque não jogou assim na final? Tem time para jogar. Então assim, pra mim, o Abel é o maior treinador da história do Palmeiras, mas merece ser criticado também. Ele não é maior que o Palmeiras. O Palmeiras jogou de uma forma covarde e mereceu perder a Libertadores para o Flamengo - comentou Felipe Melo.

Após o título da Libertadores, Flamengo e Palmeiras podem definir ainda hoje o Brasileirão. Para seguir sonhando com o título, o Palmeiras precisa vencer o Atlético-MG, em Belo Horizonte, e torcer para um tropeço do rival, que enfrenta o Ceará, no Maracanã. Uma vitória durante o tempo regulamentar garante o eneacampeonato brasileiro à equipe de Filipe Luís.

continua após a publicidade

➡️Comentarista faz alerta sobre o confronto entre Flamengo e Ceará: 'Perigoso'

O que está em jogo para Flamengo e Palmeiras nesta rodada?

Texto por: Pedro Werneck



A briga pelo título brasileiro pode ser a primeira encerrada. Flamengo e Palmeiras jogam no mesmo horário: às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (3). O Rubro-Negro recebe o Ceará no Maracanã, onde a taça já estará separada para um eventual troféu, enquanto o Verdão visita o Atlético-MG. A única combinação que mantém a disputa aberta é a derrota dos cariocas e a vitória dos paulistas. Por isso, o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) coloca 97,2% de chances de título para os comandados de Filipe Luís.

🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas