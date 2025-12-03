Jogo decisivo entre Atlético-MG x Palmeiras vira motivo de piada na web; entenda

Pressionados por suas torcidas após os vice-campeonatos da Libertadores e Sul-Americana em 2025, Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV. De olho nesse confronto, os torcedores usaram as redes sociais para brincar com as equipes e descreveram o confronto como: 'Recopa Vice-Americana".

Após o vice-campeonato nas duas principais competições do continente, para Lanús e Flamengo, os torcedores de Atlético-MG e Palmeiras também embarcaram na brincadeira dos rivais e aproveitaram a oportunidade para se manifestar nas redes sociais.

Sem a vaga na próxima edição da Recopa Sul-Americana, que será disputada entre os campeões da Sul-Americana (Lanús) e da Libertadores (Flamengo), os internautas destacaram que a partida desta quarta-feira (3), será marcada pela troca de faixas entre os vice-campeões. Confira abaixo.

Apesar das brincadeiras, o Palmeiras encara a partida como sua última esperança de título nesta temporada. Restando apenas duas rodadas para o fim do Brasileirão, a equipe de Abel Ferreira precisa vencer o Atlético-MG e torcer para um tropeço do líder Flamengo, que recebe o Ceará, também às 21h30, no Maracanã. Em caso de vitória rubro-negra, a equipe carioca garante o eneacampeonato brasileiro, nesta quarta-feira (3).

Prováveis escalações de Atlético-MG e Palmeiras para o duelo decisivo

ATLÉTICO-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Everson; Ruan Tressoldi, Vitor Hugo, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco e Igor Gomes (Alexsander); Rony, Bernard, Dudu e Hulk.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Allan e Sosa (Raphael Veiga ou Mauricio); Flaco López e Vitor Roque.

