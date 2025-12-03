Gols em Bragantino x Vitória agitam torcedores: 'Tem um plano'

Dois gols relâmpagos em Bragantino x Vitória enlouqueceram torcedores nas redes sociais. O duelo decisivo na briga contra o rebaixamento começou às 19h (Brasília), desta quarta-feira (3), e rapidamente agitou a vida de muitos clubes na parte de baixo da tabela.

continua após a publicidade

O atacante Eduardo Sasha marcou dois gols antes de 10 minutos e fez Bragantino 2 x 0 Vitória no jogo decisivo. O resultado é positivo para muitos clubes que estão na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

➡️Decisão de Vojvoda em Juventude x Santos repercute: 'Do nada'

➡️Galvão Bueno crava gigante rebaixado no Brasileirão: 'Vida braba'

Sasha abriu o placar no duelo (Foto: Fillipe Alves/Agência F8/Gazeta Press)

Veja a reação dos torcedores com os gols em Bragantino x Vitória abaixo:

Duelo decisivo

Bragantino e Vitória estão se enfrentando desde as 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques, em jogo atrasado válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

O Bragantino perdeu para o Fortaleza na última rodada e segue estacionado na 12ª posição, com 45 pontos, enquanto o Vitória respirou na luta contra o Z-4 depois de vencer o Mirassol e pulou para 15º, com 42.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Depois de dar uma arrancada com a chegada de Vágner Mancini e vencer três jogos seguidos, o Bragantino estagnou nas últimas duas rodadas e perdeu para Flamengo e Fortaleza, resultados que impediram uma crescente ainda maior da equipe, que sonha com G-8 mas ainda corre remotos riscos de queda.

continua após a publicidade

Em busca dessa desejada vaga na Pré-Libertadores, o Massa Bruta tem o retorno do meia Praxedes, que cumpriu suspensão na última partida, contra o Fortaleza. Por outro lado, os meias Fabinho, Eric Ramires e Bruno Gonçalves, além dos defensores Guzmán Rodríguez e Agustín Sant'Anna, seguem no departamento médico e não jogam Bragantino x Vitória.

Embalado pela sequência de cinco jogos sem perder, dentre eles a vitória sobre o Mirassol por 2 a 0 no último sábado, o Rubro-Negro baiano quer se afastar de vez do risco de rebaixamento e pode se livrar da queda já nesta rodada, a depender dos resultados dos concorrentes.

Sem suspensos, o único novo desfalque para o técnico Jair Ventura é o zagueiro Edu, que sentiu a coxa contra o Mirassol e deu lugar a Zé Marcos, seu substituto imediato.