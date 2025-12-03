Escalação de Abel Braga em São Paulo x Internacional viraliza: 'Fé'

O Internacional está escalado para o confronto contra o São Paulo, desta quarta-feira (3), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 37ª rodada do Brasileirão. Esta é a primeira vez que o técnico Abel Braga escala a equipe Colorado no ano após herdar o trabalho de Ramón Diaz, recém-demitido. A escalação viralizou entre os torcedores.

continua após a publicidade

➡️ Cicinho manda recado antes de São Paulo x Internacional: 'Resposta'

A equipe gaúcha vive momento delicado no Campeonato Brasileiro. Atualmente na 17ª colocação, o Internacional precisa somar pontos para sair da zona de rebaixamento. Diante do cenário, torcedores do clube se mobilizaram para apoiar o clube.

A principal esperança é o técnico Abel Braga. O consagrado treinador na história do Colorado é a aposta da diretoria para o atual momento do clube. Apesar da corrente positiva, teve torcedor que não se mostrou confiante com a escalação. Veja a reação abaixo:

continua após a publicidade

🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Escalações em São Paulo x Internacional

Com apenas três treinos desde sua apresentação, Abel Braga trabalhou apenas um esquema e uma escalação. O 3-6-1, com três volantes no meio e apenas Vitinho no ataque. Apesar da precaução, a ideia é dar liberdade a Alan Patrick para criar e chegar à frente, assim como para os laterais Aguirre e Bernabei, que podem aparecer como ponteiros e até como meias.

No meio, Bruno Gomes será o volante centralizado, com Alan Rodríguez pela direita e Thiago Maia pela esquerda. Rafael Borré e Ricardo Mathias ficam no banco como alternativas. Assim, o Inter começa com Rochet; Vitão, Mercado e Juninho; Aguirre, Bruno Gomes, Alan Rodríguez, Thiago Maia, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho.

continua após a publicidade

Vindo da goleada de 6 a 0 para o Fluminense, o São Paulo segue vivo com o sonho da vaga na fase preliminar da Libertadores. Na oitava colocação e com 48 pontos somados, precisa de algumas combinações, já que não não alcança mais o sétimo lugar.

Dessa forma, a equipe de Hernán Crespo vai com Rafael; Toloi, Alan Franco e Sabino; Maik, Luiz Gustavo, Bobadilla, Marcos Antônio e Ferreira; Luciano e Tapia.