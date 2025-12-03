Cicinho manda recado antes de São Paulo x Internacional: 'Resposta'

São Paulo e Internacional se enfrentam, nesta quarta-feira (3), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 37ª rodada do Brasileirão. Para a ocasião, o ex-jogador Cicinho cobrou uma mudança de postura da equipe tricolor, que foi goleada pelo Fluminense no último compromisso do campeonato nacional.

Durante o programa "Jogo Aberto", da Band, o ex-jogador mandou um recado ao clube paulista. Para Cicinho, a equipe do técnico Hernán Crespo precisa dar respostas ao torcedor, por mais que o confronto contra o Internacional não tenha tanto peso em termo de tabela de classificação.

— O São Paulo precisa dar uma resposta ao torcedor. E só se for hoje... O São Paulo entra em campo para cumprir tabela, mas os torcedores querem ver um time empenhado em vencer. Independente se vai rebaixar ou não o Internacional — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

— O São Paulo tem que entrar em campo para jogar futebol. Até porque, a imagem que ficou em campo depois da derrota para o Fluminense foi algo vergonhoso. Os jogadores sem vontade, ok, tem todo o problema externo? Sim, mas pelo menos entrem em campo e deem respostas ao torcedor — concluiu.

São Paulo x Internacional

O confronto acontece, nesta quarta-feira (3), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. De um lado, o Colorado busca somar pontos para sair da zona de rebaixamento. A atual equipe de Abel Braga está na 17ª colocação, com 41 pontos.

Já o São Paulo, se encontra em situação confortável na tabela de classificação. Há nove pontos do Bahia, atual 7º colocado, a equipe paulista busca apenas manter a posição nas próximas duas rodadas da competição.