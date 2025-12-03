menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Cicinho manda recado antes de São Paulo x Internacional: 'Resposta'

Equipes se enfrentam pela 37ª rodada do Brasileirão

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/12/2025
19:12
Cicinho palpitou sobre a final da Libertadores (Foto: Reprodução)
imagem cameraCicinho palpitou sobre a final da Libertadores (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

São Paulo e Internacional se enfrentam, nesta quarta-feira (3), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 37ª rodada do Brasileirão. Para a ocasião, o ex-jogador Cicinho cobrou uma mudança de postura da equipe tricolor, que foi goleada pelo Fluminense no último compromisso do campeonato nacional.

continua após a publicidade

➡️ São Paulo x Internacional: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Durante o programa "Jogo Aberto", da Band, o ex-jogador mandou um recado ao clube paulista. Para Cicinho, a equipe do técnico Hernán Crespo precisa dar respostas ao torcedor, por mais que o confronto contra o Internacional não tenha tanto peso em termo de tabela de classificação.

— O São Paulo precisa dar uma resposta ao torcedor. E só se for hoje... O São Paulo entra em campo para cumprir tabela, mas os torcedores querem ver um time empenhado em vencer. Independente se vai rebaixar ou não o Internacional — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

continua após a publicidade

— O São Paulo tem que entrar em campo para jogar futebol. Até porque, a imagem que ficou em campo depois da derrota para o Fluminense foi algo vergonhoso. Os jogadores sem vontade, ok, tem todo o problema externo? Sim, mas pelo menos entrem em campo e deem respostas ao torcedor — concluiu.

🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

São Paulo x Internacional

O confronto acontece, nesta quarta-feira (3), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. De um lado, o Colorado busca somar pontos para sair da zona de rebaixamento. A atual equipe de Abel Braga está na 17ª colocação, com 41 pontos.

continua após a publicidade

Já o São Paulo, se encontra em situação confortável na tabela de classificação. Há nove pontos do Bahia, atual 7º colocado, a equipe paulista busca apenas manter a posição nas próximas duas rodadas da competição.

Vila Belmiro recebe São Paulo x Internacional (Foto: Iza Gianola / Lance)
Vila Belmiro recebe São Paulo x Internacional (Foto: Iza Gianola / Lance)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias