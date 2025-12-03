menu hamburguer
Flamengo: Filipe Luís deixa estrangeiro fora da partida decisiva contra o Ceará

Por opção do treinador Filipe Luís, Viña não vai estar com o grupo para o confronto

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/12/2025
18:47
Atualizado há 2 minutos
Filipe Luís em Flamengo x Sport (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)
imagem cameraFilipe Luís em Flamengo x Sport (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Ceará, que pode definir o título, nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Para o confronto, o técnico Filipe Luís decidiu deixar o lateral-esquerdo Matías Viña fora da relação por opção técnica.

Relacionados Flamengo x Ceará
Relacionados do Rubro-negro para a partida contra o Ceará (Foto: Divulgação/Flamengo)

Flamengo pode levantar a taça contra o Ceará

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) levará a taça do Brasileirão ao Maracanã para ser erguida pelo Flamengo caso o clube garanta o título. Basta uma vitória para o Rubro-Negro ser campeão, independentemente dos outros resultados. Se o Palmeiras não vencer o seu jogo, porém, a equipe de Filipe Luís ganhará o campeonato nacional até com derrota diante do Vozão.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X CEARÁ
37ª rodada do Brasileirão
📆 Data e horário: quarta-feira, 3 de dezembro de 2025, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: TV Globo, Premiere e Ge TV
🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves e Thiaggo Americano Labes
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Varela (Royal), Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino (Cebolinha) e Bruno Henrique

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Marllon e Rafael Ramos; Dieguinho, Zanocelo e Lucas Mugni; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

