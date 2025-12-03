Comentarista faz alerta sobre o confronto entre Flamengo e Ceará: 'Perigoso'
Rubro-negro pode conquistar o Campeonato Brasileiro
O Flamengo entra em campo para enfrentar o Ceará, nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 37ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, a equipe do técnico Filipe Luís busca confirmar a conquista do título do campeonato nacional. Apesar do favoritismo no confronto, o jornalista Carlos Eduardo Mansur, do Sportv, fez um alerta.
Durante a programação do canal esportivo dos canais Globo, o comunicador afirmou que vê dificuldades para o Flamengo contra o Ceará. O clube carioca precisa vencer o confronto para garantir o título do Brasileirão.
— Vou falar uma coisa aqui que sei que todo mundo vai discordar. É óbvio que o título do Flamengo está muito perto, mas tem mais Campeonato Brasileiro em disputa do que se fala. O Flamengo vem de uma viagem de Lima, os jogadores certamente não dormiram de sábado para domingo, depois tiveram o desfile no sol do Rio de Janeiro e agora enfrentam um Ceará que vai jogar a vida no Maracanã, provavelmente tentando qualquer ponto — iniciou o comentarista, antes de completar.
— Se o Flamengo fica no empate, a última rodada é com o Mirassol. Claro que a gente ainda não sabe como bateu no Palmeiras a derrota na Libertadores, e o Palmeiras tem 2 jogos difíceis fora de casa. Pode até ser que a forma que aproxime mais o Flamengo do título seja o Palmeiras não ganhando, mas o jogo contra o Ceará é perigoso para o Flamengo, e não seria nada de absurdo reabrir o campeonato. E se for decidir na última rodada, o Flamengo vai ter um jogo dificílimo, duríssimo em Mirassol — concluiu.
Briga pelo título do Brasileirão
O Palmeiras é o único clube que ainda tem chances de tirar o título do Campeonato Brasileiro do Flamengo. Para isto acontecer, a equipe de Filipe Luís deverá colecionar tropeços nas últimas duas rodadas da competição.
Além da partida contra o Ceará, o Rubro-Negro encara o Mirassol, na última rodada, fora de casa. Já o Palmeiras, enfrenta o Atlético-MG, nesta quarta-feira (3), e o Ceará, ambos os confrontos serão fora de casa. A última rodada do Brasileirão está marcada para este domingo (7).
