Felipe Melo revela o que faltou para o Flamengo contra o Bayern: ‘Mostrou que tem time’

O Flamengo foi derrotado pelo Bayern de Munique, neste domingo (29), por 4 a 2 e está eliminado do Mundial de Clubes da Fifa. Após o fim da partida, Felipe Melo analisou o resultado e apontou o que faltou para o Rubro-Negro sair com a classificação.

- O Flamengo demonstrou que, se pressionasse um pouco mais ou desse um pouco mais de profundidade, como fez depois da parada técnica, poderia empatar o jogo. Poderia fazer um jogo mais de igual para igual. Mostrou que tem time pra isso. Fisicamente são bons, tecnicamente são bons, mas acho que o diferencial hoje foi realmente a postura com que o Flamengo entrou em campo. O Flamengo tinha que entrar com um pouco mais de sabedoria, pra entender que precisava pressionar alto e precisava também usar da bola longa, porque os zagueiros deles não são tão rápidos assim. Tinha que dar mais profundidade - disse o ex-jogador.

Os gols do Bayern foram marcados por Pulgar (contra), Harry Kane (2x) e Goretzka. Já Gerson e Jorginho foram os responsáveis por balançar as redes a favor do Flamengo.

Próximos passos do Flamengo

O Flamengo agora volta ao Brasil e se prepara para seguir a boa campanha no Campeonato Brasileiro. O próximo adversário do Rubro-Negro deve ser o São Paulo, ainda com dia e horário indefinidos. Vale lembrar que a equipe tem uma partida atrasada, já que não entrou em campo contra o Sport, pela 12ª rodada.

✅ Ficha técnica

FLAMENGO 2 X 4 BAYERN DE MUNIQUE

OITAVAS DE FINAL - MUNDIAL DE CLUBES

🗓️ Data e horário: 29/06/2025, às 17h (horário de Brasília);

📍 Local: Hard Rock Stadium, Miami;

🥅 Gols: Pulgar, 5'/1ºT (gol contra a favor do Bayern), Harry Kane, 9'/1ºT e 27'/2°T, Goretzka, 40'/1ºT (Bayern de Munique); Gerson, 32'/1ºT, Jorginho, 9'/2ºT (Flamengo);

🟨 Cartões amarelos: Pulgar, Plata, Allan e Wesley (Flamengo); Jonathan Tah, Kimmich, Harry Kane, Musiala e Laimer (Bayern de Munique);

🟥 Cartões vermelhos: -

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 60.914.

⚽ ESCALAÇÕES

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar (Allan) e Jorginho (De La Cruz); Gerson (Wallace Yan), Arrascaeta (Bruno Henrique) e Luiz Araújo; Gonzalo Plata.

Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)

Neuer; Laimer (Boey), Tah, Upamecano e Guerreiro; Kimmich, Goretzka (Pavlovic) e Olise; Coman (Sané), Kane (Müller) e Gnabry (Musiala).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra);

🚩 Assistentes: Stuart Burt e James Mainwaring (Inlgaterra);

4️⃣ Quarto árbitro: Cristian Garay (Chile);

🖥️ VAR: Carlos del Cerro Grande (Espanha).