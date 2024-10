Felipe Andreoli largou salário alto para deixar a Globo

Felipe se despediu da Globo nesta quarta-feira (30) (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 14:51 • Rio de Janeiro (RJ)

Felipe Andreoli se despediu da Globo na noite da última quarta-feira (30), após 10 anos de casa. O apresentador fez questão de agradecer pessoas queridas da emissora como Boninho, Fátima Bernardes, Mauricio Arruda, Raul Costa Jr., Roberto Marinho Neto e Ana Maria Braga.

— Foram 10 anos incríveis na minha vida profissional. Lindos. De realizações de sonhos. Só tenho a agradecer à TV Globo. Foram meses amadurecendo essa decisão — escreveu Felipe Andreoli nas redes.

Não há informações atualizadas sobre o salário do jornalista na emissora, porém, existe um rumor a respeito de seu primeiro pagamento. Felipe saiu da Band, onde participava do “CQC”, para ir direto para a Globo com uma oferta de R$ 80 mil ao mês. As informações foram divulgadas pelo jornal “O Dia” em 2015.

Neste ano, o jornal havia dito que a quantia teria deixado outros funcionários incomodados, pois o padrão para o cargo de Felipe Andreoli era de R$ 40 mil. Além disso, o jornalista assinou com a Globo por apenas três anos, mas depois acordou novos contratos com a empresa.

Trajetória no canal

Felipe Andreoli chegou à Rede Globo em dezembro de 2014, após ter destaque como repórter do CQC, antigo programa da Band. Inicialmente, ele apresentava o programa esportivo de humor Extra Ordinários, junto com Eduardo Bueno, Maitê Proença e Xico Sá, no Sportv. No período, ele também chegou a ser repórter do programa Encontro, da jornalista Fátima Bernardes, na TV aberta.

Posteriormente, o apresentador assumiu uma participação maior na grade de esporte da emissora. Em 2017, ele passou a ser o âncora do Esporte Espetacular ao lado de Fernanda Gentil. Dois anos depois, ele assumiu o programa na região de São Paulo, função que desempenhava até o acerto da saída, que está marcada para o fim de outubro.