Felipe Andreoli acerta saída da Globo; saiba o motivo

Felipe Andreoli acerta saída da Rede Globo (Foto: REPRODUÇÃO/TV GLOBO)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 16:54 • Rio de Janeiro

A Globo está prestes de perder uma figura ilustre no meio da editoria do esporte. De acordo com a apuração do portal F5, o apresentador Felipe Andreoli acertou a saída da emissora após retornar de férias. O mês de outubro será o último do âncora do Globo Esporte SP. Ainda não há um substituto definido.

➡️Milton Leite abre o jogo sobre saída da Globo: ‘Perdi espaço para pessoas inferiores’

➡️Globo descarta volta de Mariana Becker e define nome para Fórmula 1; veja

Ainda conforme apurou a coluna, a iniciativa pela saída partiu do próprio apresentador. Andreoli estaria disposto a abrir mão do cargo na emissora para conseguir ficar mais tempo com a esposa Rafa Brites e os dois filhos. A negociação para o fim do vínculo foi tranquila entre as partes.

Além da razão familiar, Felipe Andreoli também teria uma razão profissional para optar pela saída do canal. Ele estaria na busca de conseguir mais tempo livre para fechar novas parcerias de publicidade. Vale destacar, que o apresentador tem a agenda fechada para compromissos com marcas até o final deste ano.

Na negociação da rescisão contratual, a Rede Globo chegou a oferecer uma transição de carreira. A proposta buscava encaixar Andreoli na grade de entretenimento da emissora. Contudo, o cenário de ficar à espera de uma oportunidade não agradou o comunicador, que optou pela saída.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Trajetória no canal

Felipe Andreoli chegou à Rede Globo em dezembro de 2014, após ter destaque como repórter do CQC, antigo programa da Band. Inicialmente, ele apresentava o programa esportivo de humor Extra Ordinários, junto com Eduardo Bueno, Maitê Proença e Xico Sá, no Sportv. No período, ele também chegou a ser repórter do programa Encontro, da jornalista Fátima Bernardes, na TV aberta.

Posteriormente, o apresentador assumiu uma participação maior na grade de esporte da emissora. Em 2017, ele passou a ser o âncora do Esporte Espetacular ao lado de Fernanda Gentil. Dois anos depois, ele assumiu o programa na região de São Paulo, função que desempenhava até o acerto da saída, que está marcada para o fim de outubro.