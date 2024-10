Globo põe carro de F1 em evento e dá spoiler de volta das transmissões em 2025

A expectativa aumentou: a Globo deu dicas claras do retorno da Fórmula 1 à grade para colocar fim aos cinco anos de hiato. Após quatro temporadas transmitidas pela Band, o Mundial deve voltar a ser transmitido na emissora carioca, líder de audiência na televisão aberta, pela primeira vez desde 2020. O ‘quase-anúncio’ aconteceu na noite desta quarta-feira (16), durante o Upfront Globo, evento onde a rede apresenta os principais produtos ao mercado publicitário para 2025.

Logo no começo da apresentação das atrações do ano que vem, um carro de F1 desceu ao palco, com uma pintura com Globo, Globoplay, sportv e GE. No telão, ao fundo, um “será?”. A pintura, aliás, também é um spoiler da forma como a emissora deve tratar a categoria, em várias frentes.

O esquema de transmissões será diferente da antiga passagem da Fórmula 1 pela Globo. Desta vez, apenas parte das corridas será transmitida em TV aberta ao longo do ano, o que justifica as cotas mais caras de patrocínio. Já o canal por assinatura sportv exibirá toda a temporada ao vivo, inclusive as provas que forem para a Globo, além dos treinos livres, sessões de classificação e corridas sprint.

O GRANDE PRÊMIO, parceiro do Lance!, também soube que a dupla de repórteres da Globo já está definida para 2025. Guilherme Pereira, que já fez algumas corridas na passagem anterior da emissora pela categoria e agora terá como base Nova York, ganha companhia de Julia Guimarães, que passa também a ser correspondente internacional, com base em Madri.

A Globo deixou de renovar com a Fórmula 1 em 2021, após 40 anos, por uma questão financeira, já que tinha de repartir parte dos lucros oriundos das vendas publicitárias para as várias afiliadas em todos os estados e garantir uma transmissão nacional. À época, SBT, ESPN e TV Cultura ensaiaram apresentar um projeto conjunto para fechar o acordo que acabou sendo assinado com a Band. Agora, se desenha um novo cenário.

O Grupo Bandeirantes quebrou o acordo com o Liberty Media, que era válido até o fim de 2025, por conta dos problemas financeiros. Após o fim do vínculo com a Globo em 2020, a Fórmula 1 chegou à Band para 2021 também como uma forma de demonstração de força do grupo de comunicação e consolidação como ‘Canal do Esporte’. A contratação do apresentador Fausto Silva tempos depois também estava alinhada com a direção do canal em tentar um salto na audiência e nas finanças que duas grandes marcas como estas poderiam trazer.

O plano, todavia, não deu certo, sobretudo pelos gastos que a Band teve para montar toda uma nova estrutura ao redor do apresentador. A Fórmula 1, então, acabou afetada à medida em que os pagamentos que a Band deveria fazer falharam.

Um exemplo recente, soube o GRANDE PRÊMIO, deu-se durante o fim de semana do GP do Canadá desta temporada: sem a parcela recebida do Grupo Bandeirantes, o Liberty Media impediu que os profissionais que faziam a cobertura in loco usassem o uniforme e até mesmo a canopla — adereço que veste os microfones — com o logo da emissora.

A baixa audiência das corridas de F1 nos últimos anos, com média de 2,4 pontos em 2024, e a ausência de um piloto brasileiro na categoria — algo que se mantém desde a saída de Felipe Massa ao fim da temporada de 2017, têm muito menor influência na história. As maiores audiências do ano vieram em Mônaco (3,7), Canadá (3,1) e Países Baixos (3,1), enquanto as menores foram em Bahrein (1,5), Austrália (1,4) e Japão (1,3).

Depois do spoiler quase totalmente revelador no evento, o anúncio da Globo tende a acontecer até o final do ano. Por enquanto, a F1 ainda disputa seis etapas da temporada 2024, ainda com transmissão da Band.

A Fórmula 1 2024 volta entre os dias 18 e 20 de outubro para o GP dos Estados Unidos, em Austin.