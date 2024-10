Concorrente da Globo sonda Caio Ribeiro, que toma decisão sobre o futuro

Caio Ribeiro foi sondado pela Record, mas preferiu permanecer na Globo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 06:15 • Rio de Janeiro (RJ)

De olho na cobertura do Campeonato Brasileiro a partir do ano que vem, a Record sondou o ex-atacante Caio Ribeiro. De acordo com o jornalista Flávio Ricco, do portal "Leo Dias", o comentarista, no entanto, preferiu continuar na Globo.

Caio Ribeiro e Record tiveram uma conversa informal, com respeito entre as partes, mas o comentarista não quis abrir negociações. O ex-atacante de Flamengo e São Paulo atua na Globo desde 2007, dois anos após encerrar a carreira.

Quem também não aceitou se transferir para a Record foi o ex-jogador Neto. Ídolo do Corinthians, o apresentador preferiu ficar na Band, onde tem grande prestígio com programas como "Donos da Bola" e "Apito Final".

A Record, contudo, conseguiu acertar com outros nomes importantes da cobertura esportiva, como o narrador Cléber Machado, o comentarista Maurício Noriega, a apresentadora Paloma Tocci e o repórter Bruno Laurence.