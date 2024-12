Artur Jorge encaminha saída do Botafogo após acerto com o Al Rayyan

Campeão da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, Artur Jorge está próximo de deixar o Botafogo. O treinador português, que possui contrato até dezembro de 2025, mantém conversas avançadas com Al Rayyan, do Catar.

continua após a publicidade

+ Rei da América: compare números e destaques dos três candidatos do Botafogo

Agora, a diretoria do Glorioso aguarda o pagamento da multa rescisória de 2 milhões de euros (R$ 12,5 milhões) por parte do clube árabe para oficializar a saída. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Canal do Medeiros".

As recentes declarações de Artur Jorge após a conquista da Libertadores irritaram a direção do Botafogo, principalmente Jonh Texto, dono da SAF alvinegra, que desistiu de negociar a permanência do profissional.

continua após a publicidade

- Nesta altura o futuro está em aberto. Estou a avaliar onde será o meu ano de 2025. Nesta altura, e depois de sair de Portugal, da minha zona de conforto, não é para mim problema onde quer que seja. É uma questão de projeto, que possa olhar para ele e identificar-me, saber que serei feliz e ter possibilidade de competir e lutar por títulos - afirmou o treinador em entrevista.

Na madrugada deste sábado (28), o norte-americano publicou, nas redes sociais, fotos com alguns funcionários do clube acompanhadas da legenda: "principais jogadores voltando para 2025". Artur Jorge, no entanto, não aparece nos registros.

continua após a publicidade

Artur Jorge orienta o time do Botafogo na final da Libertadores (Foto: Luis Robayo/AFP)

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Posição oficial do Botafogo

O Botafogo não deu seu consentimento a nenhum clube para falar com nosso técnico e não recebeu nenhuma solicitação para tal. Artur Jorge é um dos técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. Com o sucesso esportivo na temporada atual, o treinador também receberá um generoso bônus previsto em contrato.

Como é protocolar em todos os assuntos relativos aos seus funcionários, esperamos que os próximos passos nesta questão sejam resolvidos internamente entre as partes envolvidas.