Flamengo ‘se vê’ como decisão certa para LeBron James em 2026; veja

Em uma ação que começou em tom de brincadeira nas redes sociais, mas que rapidamente mobilizou a torcida, o Flamengo agitou o mundo do basquete nesta terça-feira (07). Através de uma postagem audaciosa, o clube fez um aceno direto ao astro LeBron James sobre 2026, gerando repercussão imediata entre os rubro-negros.

LeBron James, do Lakers, em disputa contra Jonathan Kuminga, do Warriors, pela NBA (Foto: AFP)

Com o astro norte-americano entrando em seu último ano de contrato com o Los Angeles Lakers e prestes a se tornar o agente livre mais cobiçado do planeta em meados de 2026, o Mengão resolveu "largar na frente" da concorrência.

Em uma postagem que rapidamente tomou conta da internet, o perfil oficial do clube no X (antigo Twitter) publicou a brincadeira e marcou o Rei: "A decisão certa para o seu 2026, @KingJames".

LeBron ‘engana’ fãs da NBA e transforma rumor de aposentadoria em propaganda

LeBron James publicou, na última segunda-feira (6), um vídeo em suas redes sociais com o título “The Second Decision” (A Segunda Decisão, em tradução livre). O título fazia referência ao icônico marco publicitário de 15 anos atrás, quando o ala anunciou sua mudança do Cleveland Cavaliers para o Miami Heat.

Diante do mistério, os fãs começaram a especular que a postagem seria um indicativo de sua possível aposentadoria ao fim da temporada 2025/2026. No entanto, na terça-feira (7), LeBron publicou a continuação do vídeo, que não passava de uma propaganda de conhaque. Veja o vídeo:

O camisa 23 ainda comentou na publicação da marca de conhaque, com emojis de risada. Os fãs ficaram tão preocupados com a possível aposentadoria, que até o valor dos ingressos para os jogos aumentaram. O ingresso que valia US$ 80 passou a custar U$$ 445. Cinco vezes mais caros, segundo dados de acordo com TickPick, perfil na rede social X especializado em preço de ingressos.