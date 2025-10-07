Conmebol marca audiência de Bruno Henrique, do Flamengo, por gestos obscenos na Libertadores

A Conmebol marcou para essa sexta-feira (10) a audiência de Bruno Henrique, atacante do Flamengo. O jogador é acusado de realizar gestos obscenos para torcedores do Estudiantes após o término do jogo de volta das quartas de final da Libertadores. As ações do camisa 27 ganhou forte repercussão nos veículos de imprensa da Argentina.

Os gestos de Bruno Henrique foram em resposta a postura dos torcedores do Estudiantes, que tacaram objetos nos jogadores do Flamengo após a classificação rubro-negra em La Plata. O camisa 27, que ficou na bronca com os torcedores, mostrou o dedo do meio. Em seguida, segurou e balançou as suas partes íntimas, direcionado para a equibancada.

- Em 25 de setembro de 2025 se disputou a partida entre Estudiantes-ARG x Flamengo no Estádio Jorge Luis Hirschi, na cidade de La Plata, na Argentina, pela partida de volta das quartas de final da Libertadores de 2025. A Unidade Disciplinar da Conmebol tomou conhecimento que o jogador Bruno Henrique, do Flamengo, depois do fim do jogo, realizou gestos obscenos dirigidos aos torcedores do Estudiantes de La Plata, que se encontravam nas arquibancadas. Os feitos repercutiram em diversos meios de comunicação - registrou a Unidade Disciplinar da Conmebol.

Bruno Henrique no Estudiantes x Flamengo (Foto: Reprodução)

O jogador do Flamengo pode participar da audiência de maneira virtual. O mesmo aconteceu no julgamento no STJD, recentemente. Vale destacar que Bruno Henrique está jogando sob efeito suspensivo.

Qual pode ser a punição?

Bruno Henrique foi citado nos parágrafos 2b e 2c do Artigo 11 do Código Disciplinar da Conmebol.

Comportar-se de forma ofensiva, ultrajante ou fazer declarações difamatórias de qualquer natureza; Violar as pautas mínimas do que deve ser considerado como comportamento aceitável no domínio do desporto e do futebol organizado;

Nesses casos, a possível pena é por "suspensão por um determinado número de jogos ou por um período".

Posicionamento de Bruno Henrique, do Flamengo

Após a imagem dos gestos obscenos viralizarem na internet, Bruno Henrique se defendeu.

— Sou sempre o ruim da história, né? Incrível (...) Só mostram a minha parte, mas a parte de nós jogadores sendo atingidos por objetos, latas e outras coisas, não mostraram. Inclusive, só tive essa reação por ter recebido um isqueiro no rosto — disse Bruno Henrique.

