Fala do presidente do Flamengo sobre Filipe Luís após título viraliza: 'Soberbo'

O Flamengo conquistou o título do Campeonato Carioca diante do Fluminense, neste domingo (8), no Maracanã. Após o apito final, Luiz Eduardo Baptista, presidente do Rubro-Negro, protagonizou uma declaração sobre a ausência de Filipe Luís na final que viralizou nas redes sociais.

Durante a festa do título, ainda no gramado do Maracanã, o mandatário foi questionado se Filipe Luís receberia uma medalha do título. O antigo técnico foi demitido às vésperas da final para a chegada de Leonardo Jardim ao comando técnico.

— Não sei o que vai acontecer nessa parte. Isso aí é uma decisão do futebol. O que eles definirem está bem definido. Acho justo o Filipe Luís ganhar uma medalha. Não sei como vai ser. Não tenho problema nenhum com isso. Ele deu uma contribuição imensa ao clube, o que ele fez jamais será apagado. Mas temos que olhar para frente. Desejo muito sucesso — disse o presidente do Flamengo.

A fala de Bap viralizou nas redes sociais. Torcedores do Rubro-Negro dividiram opinião sobre a fala do presidente. Veja a repercussão abaixo:

Como foi Fluminense x Flamengo?

Texto por: Maurício Luz

Fluminense e Flamengo tomaram o campo do Maracanã sob grande festa de ambas as torcidas para a decisão do estadual. No primeiro tempo, contudo, os times não corresponderam ao brilho das torcidas.

O Rubro-Negro tomou iniciativa e teve sucesso pressionando o rival e recuperando a bola rápido, mas pouco fez com ela. Pedro e Léo Pereira tiveram chances de finalizar, mas Fábio defendeu sem perigo. Por sua vez, o Tricolor arriscou chutes despretensiosos e sequer obrigou Rossi a trabalhar antes do intervalo.

O jogo voltou mais animado para o segundo tempo. Logo aos três minutos, Lucho Acosta tabelou com Hércules e saiu cara a cara com Rossi, obrigando goleiro a fazer boa defesa no canto esquerdo. No lance seguinte, Carrascal recebeu dentro da área e bateu com desvio na defesa.

O ritmo, no entanto, voltou a baixar. O Flamengo voltou a assustar aos 33', com Arrascaeta aproveitando cruzamento de Alex Sandro e aparecendo na área para cabecear por cima do travessão. Dois minutos depois, Léo Pereira teve chance de finalizar em sobra de bola dentro da área, mas mandou para fora. Do outro lado, o Fluminense insistia em jogadas pelos lados e chegava à área adversária, mas sem concluir com perigo.

Com o zero não saindo do placar, a decisão foi para os pênaltis. Fábio brilhou ao defender cobrança de Luiz Araújo, e Rossi respondeu pegando a batida de Guga. Nas cobranças alternadas, o goleiro rubro-negro prevaleceu e garantiu o título ao parar a cobrança de Otávio.

