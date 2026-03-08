Renato Maurício Prado aponta herói de título do Flamengo: 'Mais uma vez'

O Flamengo venceu o Fluminense nos pênaltis, neste domingo (8), no Maracanã, e assim, conquistou o título do Campeonato Carioca de 2026. Após a conquista, o jornalista Renato Maurício Prado destacou a atuação do goleiro Rossi.

continua após a publicidade

➡️ Eric Faria critica final do Carioca, mas destaca atuação de Rossi: 'Decisivo'

Durante uma transmissão ao vivo, no Youtube, o comentarista destacou a atuação do arqueiro. Para Renato Maurício Prado, o argentino foi o principal nome da equipe rubro-negra na conquista do Campeonato Carioca.

— O jogo em si foi muito ruim. Vamos combinar. O Leonardo Jardim pelo menos mostrou que tem estrela, porque o time dele jogou muito mal. A verdade, é que o grande herói do jogo foi o Rossi. Mais uma vez. E não foi só nos pênaltis não — iniciou o jornalista, antes de completar.

continua após a publicidade

— A grande chance de gol durante os 90 minutos foi do Fluminense. Com um chute cruzado do Lucho Acosta, onde o Rossi se esticou todo para realizar a defesa. Ali ele já tinha salvado o clube. E depois nos pênaltis — concluiu.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como foi Fluminense x Flamengo?

Texto por: Maurício Luz

Fluminense e Flamengo tomaram o campo do Maracanã sob grande festa de ambas as torcidas para a decisão do estadual. No primeiro tempo, contudo, os times não corresponderam ao brilho das torcidas.

continua após a publicidade

O Rubro-Negro tomou iniciativa e teve sucesso pressionando o rival e recuperando a bola rápido, mas pouco fez com ela. Pedro e Léo Pereira tiveram chances de finalizar, mas Fábio defendeu sem perigo. Por sua vez, o Tricolor arriscou chutes despretensiosos e sequer obrigou Rossi a trabalhar antes do intervalo.

O jogo voltou mais animado para o segundo tempo. Logo aos três minutos, Lucho Acosta tabelou com Hércules e saiu cara a cara com Rossi, obrigando goleiro a fazer boa defesa no canto esquerdo. No lance seguinte, Carrascal recebeu dentro da área e bateu com desvio na defesa.

O ritmo, no entanto, voltou a baixar. O Flamengo voltou a assustar aos 33', com Arrascaeta aproveitando cruzamento de Alex Sandro e aparecendo na área para cabecear por cima do travessão. Dois minutos depois, Léo Pereira teve chance de finalizar em sobra de bola dentro da área, mas mandou para fora. Do outro lado, o Fluminense insistia em jogadas pelos lados e chegava à área adversária, mas sem concluir com perigo.

Com o zero não saindo do placar, a decisão foi para os pênaltis. Fábio brilhou ao defender cobrança de Luiz Araújo, e Rossi respondeu pegando a batida de Guga. Nas cobranças alternadas, o goleiro rubro-negro prevaleceu e garantiu o título ao parar a cobrança de Otávio.

🤑 Aposte em seu time do coração! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável