Palpites do Lance!: Vai dar zebra ou o Palmeiras vence o Novorizontino?

Na partida de ida da final do Paulistão, o Palmeiras venceu o Novorizontino por 1 a 0, na Arena Barueri, com gol de Flaco López, artilheiro da equipe na competição. Com o resultado, o time alviverde joga por um empate para conquistar o primeiro título em disputa na temporada.

Para 95% dos jornalistas que deixaram seus palpites para a final do Campeonato Paulista, o Palmeiras deve confirmar o favoritismo e conquistar a taça estadual, mesmo decidindo fora de casa.

O Palmeiras disputa uma final de Paulistão pela 19ª vez, considerando também edições sem semifinais e partidas-desempate em formatos de pontos corridos. O clube conquistou o título em dez oportunidades e ficou com o vice em oito ocasiões.

Palmeiras e Novorizontino decidem título do Paulistão 2026 (Foto: JHONY INACIO/Agencia Enquadrar/Gazeta Press) <br>

Palmeiras dá passo para o tetra do Paulistão na era Abel

O Palmeiras disputa sua sexta final de Paulistão com Abel Ferreira, ou seja, todas desde que o português desembarcou em solo brasileiro para comandar o time paulista.

Em 2026, no entanto, foi a primeira vez que o time largou em vantagem em casa, já que bateu o Novorizontino por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (4), na Arena Barueri, pelo primeiro duelo da final do Estadual.

Neste domingo (8), o Palmeiras voltará a campo para tentar arrematar mais uma taça do Paulistão. O duelo será em Novo Horizonte, às 20h30 (de Brasília), e o time de Abel entrará em campo com a vantagem de jogar por um empate, graças ao resultado da ida.