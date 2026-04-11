Fala de Renato Gaúcho em Remo x Vasco irrita torcedores: 'Continua insistindo'
Equipes estão empatando em 0 a 0
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Remo e Vasco estão se enfrentando neste sábado (11), no Mangueirão, em Belém, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro tempo que foi marcado por uma trocação franca e muita movimentação, teve o Cruzmaltino com mais chances de abrir o placar, no entanto, o que chamou a atenção dos torcedores foi uma fala do Renato Gaúcho.
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Durante a transmissão do Sportv, o repórter afirmou que o treinador teria falado ''Não aguento mais'', em relação ao terceiro impedimento de David, centroavante de Renato na escalação inicial dos 11.
Nas redes sociais, torcedores criticaram o treinador por insistir na escalação do camisa 7 do Vasco.
Veja os comentários:
Como chegam Remo e Vasco para o confronto?
A equipe paraense chega pressionada para o confronto, mesmo após a vitória sobre o Amazonas pela Copa Verde no meio de semana. O Remo, comandado por Léo Condé, ocupa a antepenúltima posição no Campeonato Brasileiro e entra em campo sob pressão por um melhor desempenho na competição. Apesar disso, a equipe deve ter força máxima, já que utilizou um time alternativo na partida mais recente.
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Do lado do Vasco, a estratégia foi semelhante. O clube poupou seus principais jogadores na estreia pela Copa Sul-Americana e direciona o foco total para o Campeonato Brasileiro neste momento. A principal novidade deve ser o retorno do atacante Brenner, que desfalcou a equipe no clássico contra o Botafogo de Futebol e Regatas no último fim de semana devido a uma lesão no joelho.
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✅ FICHA TÉCNICA
REMO X VASCO
BRASILEIRÃO - 11ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 11 de abril de 2026, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Mangueirão
📺 Onde assistir: Globo e Premiere
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
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