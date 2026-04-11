Renato Gaúcho confirma escalação do Vasco; veja time que encara o Remo

O técnico Renato Gaúcho acaba de confirmar a escalação do Vasco para o duelo com o Remo, que começa às 16h30 (de Brasília), no Mangueirão. Após poupar todo o time para a estreia na Sul-Americana, o treinador volta com força máxima para a 11ª rodada do Brasileirão.

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➡️Conmebol investiga Renato Gaúcho por ausência em jogo do Vasco na Sul-Americana

O único desfalque confirmado é de Puma Rodríguez, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Brenner, que tratava de lesão no joelho direito, fica à disposição. Ele vai aguardar uma oportunidade no banco.

Assim, a escalação do Vasco para o jogo com o Remo tem Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Rojas, Andrés Gómez e David.

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Com 12 pontos, o time carioca inicia a rodada na 12ª colocação. Uma vitória no Mangueirão até mesmo à sétima posição. Se perder, porém, corre o risco de encerrar a rodada no 16º lugar.

Remo também tem escalação definida para pegar o Remo

Antepenúltimo colocado, com apenas sete pontos, o Remo precisa vencer para ganhar fôlego na luta contra o pelotão de baixo.

O técnico Léo Condé tem um desfalque importante: Yago Pikachu, expulso no empate com o Grêmio na rodada passada. Por outro lado, Zé Welison e Zé Ricardo, que estavam suspensos, voltam a ficar à disposição.

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Dessa forma, a escalação do Remo para o jogo com o Vasco tem Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison, Patrick, Zé Ricardo; Jajá, Alef Manga e Gabriel Taliari.

A arbitragem do jogo será de Rodrigo José Pereira de Lima (PE), auxiliado por Luanderson Lima dos Santos (BA) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE). Lucas Canetto Bellote (PE) ficará responsável pelo VAR.

Remo x Vasco se enfrentam no Mangueirão, em Belém (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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