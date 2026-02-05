Abel Ferreira vira assunto após goleada do Palmeiras: 'Será o único'

O técnico Abel Ferreira virou assunto nas redes sociais depois da goleada do Palmeiras em cima do Vitória, na noite desta quarta-feira (4). O Verdão venceu por 5 a 1, em noite de gala do setor ofensivo, na Arena Barueri.

Murilo, Gustavo Gómez e Mauricio marcaram na primeira etapa, enquanto Allan e Ramón Sosa balançaram as redes no segundo tempo. Dudu descontou para os visitantes. Andreas Pereira deu três assistências em Palmeiras x Vitória e foi eleito craque do jogo pelos torcedores.

Nas redes sociais, o desempenho do Palmeiras sob o comando de Abel Ferreira foi a pauta da noite. Veja os comentários abaixo:

Palmeiras goleou o Vitória (Foto: Miguel Pessoa/Código19/GazetaPress)

Veja comentários dos torcedores após a partida

Como foi o jogo do Palmeiras

O Palmeiras dominou a primeira etapa, teve maior posse de bola, mas precisou de mais de 20 minutos para conseguir furar a defesa rival. Aos 23 minutos, Murilo venceu disputa aérea após cobrança de escanteio de Andreas Pereira e abriu o placar para o Verdão.

Na sequência de Palmeiras x Vitória, foi a vez do capitão Gustavo Gómez balançar as redes, com assistência de Murilo. O Vitória chegou a criar boa oportunidade com Cantalapiedra, mas quem encerrou as ações dos primeiros 45 minutos foi o Palmeiras.

Já no fim dos acréscimos, Mauricio completou ótima jogada coletiva entre Piquerez e Andreas Pereira para colocar o Palmeiras com três gols de vantagem contra o Vitória.

O Palmeiras, assim como no primeiro tempo, voltou controlando as ações. No entanto, viu o Vitória descontar com Dudu. Minutos depois, foi a vez de Allan, formado nas categorias de base, transformar a vantagem em goleada em Palmeiras x Vitória.

Ramón Sosa, acionado por Abel Ferreira no decorrer do segundo tempo, deu números finais ao confronto entre Palmeiras e Vitória ao finalizar de fora da área, com a bola desviando em Luan Cândido.