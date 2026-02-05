Renato Maurício Prado comenta atuação de jogador do Flamengo: 'Dá pena'

O jornalista Renato Maurício Prado criticou a atuação de Bruno Henrique no empate do Flamengo com o Internacional por 1 a 1, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O comentarista avaliou negativamente o desempenho do atacante, que foi escalado como centroavante durante a partida.

Após o confronto, Renato Maurício Prado usou suas redes sociais para analisar a atuação do jogador rubro-negro e lamentou a fase vivida pelo atleta atuando fora de sua posição de origem.

Bruno Henrique foi utilizado como referência no ataque ao longo do jogo, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades e participar efetivamente das jogadas ofensivas do Flamengo. A equipe carioca teve maior posse de bola (65% x 35%), porém esbarrou na marcação do Internacional e mostrou pouca efetividade no setor ofensivo.

Historicamente, Bruno Henrique ganhou destaque atuando pelos lados do campo, explorando velocidade e infiltrações. A utilização centralizada tem sido alvo de debates, principalmente em jogos nos quais o Flamengo encontra dificuldades para furar defesas mais fechadas.

Filipe Luís também critica rendimento

O técnico do Flamengo, Filipe Luís também não ficou satisfeito com a atuação do time no empate por 1 a 1 com o Internacional nesta quarta-feira (4), pela segunda rodada do Brasileirão. Em entrevista coletiva após a partida no Maracanã, o treinador afirmou que a equipe esteve mais próxima de perder o jogo em vez de uma possível vitória.

— Primeiro, é reconhecer o jogo ruim da equipe. Me lembrou muito o jogo contra o Táchira, na fase de grupos da Libertadores do ano passado. Me lembrou bastante esse jogo de volta, com algumas ações fora de tempo, algumas pressões a destempo. Foi muito parecido. Hoje ficou muito evidente que ainda falta um pouco da parte física dos jogadores - declarou.

Próximos jogos do Flamengo

O próximo compromisso do Flamengo é pelo Campeonato Carioca. No sábado, encara o Sampaio Corrêa no Maracanã.